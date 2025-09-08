Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya'da festival faciaya dönüştü! 57 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

İspanya'da festival faciaya dönüştü! 57 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

İspanya’nın Ubrique kasabasında düzenlenen bir boğa festivalinde boğadan kaçarken boynuzlanan bir adam hayatını kaybetti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İspanya'nın güneybatısındaki Ubrique kasabasında düzenlenen boğa festivali korku dolu anlara sahne oldu. 57 yaşındaki bir katılımcı, kaçmaya çalıştığı esnada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

İspanya'da festival faciaya dönüştü! 57 yaşındaki adam feci şekilde can verdi - 1. Resim

PANİKLEYEREK YERE DÜŞTÜ

Görgü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın boğadan kaçıp bir apartmanın demir korkuluklarına tırmanmaya çalıştığı anlar görüldü. Boğanın hızla yaklaşmasıyla panikleyerek dengesini kaybeden adam yere düştü ve defalarca boynuzlandı.

İspanya'da festival faciaya dönüştü! 57 yaşındaki adam feci şekilde can verdi - 2. Resim

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

''BU ÖLÜM ENGELLENEBİLİRDİ''

Kasaba halkı yaşanana olaya büyük tepki gösterirken, bölge sakinlerinden biri, "Bu ölüm engellenebilirdi. Gelenek adı altında bu tehlikeli etkinlikler yapılmasa böyle bir trajedi yaşanmazdı" dedi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

