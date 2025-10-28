İspanya’da hava trafiği felç oldu! Gizemli drone’lar yüzünden binlerce kişi mağdur oldu

İspanya’nın doğusundaki Alicante-Elche Havalimanı, pistin yakınında görülen gizemli drone’lar nedeniyle gece boyunca kapatıldı. Olayın ardından İngiltere’ye yapılan uçuşlar iptal edilirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

DRONE'LAR HAVA SAHASINI KARIŞTIRDI

İspanya’daki İngiliz turistlerin yoğun olarak kullandığı Alicante-Elche Miguel Hernández Havalimanı’nda drone alarmı verildi.

PİST YAKINLARINDA BİRDEN FAZLA DRONE GÖRÜLMESİ, UÇUŞ TRAFİĞİNİ FELÇ ETTİ.

Yetkililer, “Hava sahasında bir drone tespit edilmesi nedeniyle uçuşların rotası değiştiriliyor” açıklamasını yaptı.

DOKUZ UÇAK YÖNLENDİRİLDİ, İNGİLTERE UÇUŞLARI DURDU

Gizemli drone’ların ardından tam dokuz uçak farklı noktalara yönlendirildi.

Londra, Manchester, Newcastle, Durham ve Frankfurt’tan gelen seferler Valencia, Murcia ve Palma de Majorca havaalanlarına aktarıldı.

Uçuşların yeniden başlaması için güvenlik birimleri alarma geçti.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Uçuşların askıya alınması havalimanında büyük bir kargaşaya yol açtı.

Yolcular, gecikmelerle dolu kalkış panolarına bakakaldı.

Bazı uçakların uzun süre havada daire çizmek zorunda kaldığı, bazılarının ise başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, droneların kaynağını belirlemek için özel bir hava birimi görevlendirdi.

“Operasyonları en kısa sürede normale döndürmek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz. Uçuş durumunuzu havayolu şirketinizden kontrol edin.” açıklaması yapıldı.

BENZER OLAY MAYORKA'DA DA YAŞANMIŞTI

Bu ayın başlarında Palma de Mayorka Havalimanı da benzer bir drone olayıyla gündeme gelmişti.

Bir drone’un pist yakınlarında görülmesinin ardından tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuş, birçok uçak İbiza ve Menorca’ya yönlendirilmişti.

Eylül sonunda Fuerteventura Havalimanı’nda da aynı nedenle uçuşlar askıya alınmıştı.

İSPANYOL HAVA TRAFİĞİNDE ART ARDA DRONE VAKALARI

Yetkililer, son haftalarda art arda yaşanan drone ihlallerinin ciddi güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

80’den fazla destinasyona bağlantı sağlayan İspanya’daki havaalanlarının, benzer olayların tekrarlanmaması için yeni güvenlik önlemleri almaya hazırlandığı öğrenildi.