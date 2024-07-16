İsrail basını yazdı! 1500 Filistinlinin cenazesi Necef Çölü'ndeki gözaltı merkezinde tutuluyor

İsrail basını, Necef Çölü'ndeki 'Sde Teman gözaltı merkezi'ni tekrar gündeme getirdi. Haaretz gazetesi, 1500 Filistinlinin cenazesinin 7 Ekim'den bu yana işkence ve ihlallerle akıllara gelen gözaltı merkezinde tutulduğunu duyurdu.

İsrail basını, işkence ve ihlallerle gündeme gelen Necef (Negev) Çölü'ndeki "Sde Teman gözaltı merkezi" ile ilgili bir yazdı daha kaleme aldı. Geçtiğimiz günlerde İsrailli 5 insan hakları örgütünün 'derhal kapatılsın' diyerek dilekçe sunduğu gözaltı merkezi Haaretz gazetesine konu oldu.

Bakanlık yetkilisi ile bir askeri kaynak konuya ilişkin gazeteye bilgi verdi. Haberde bakanlık yetkilisinin, "Gazze'ye saldırıların ilk aylarında Arap olduğu açıkça belli olan fakat kimliği belirlenemeyen cesetler bulunduğu" ifadesine yer verildi.

CESETLER BUZDOLABINDA SAKLANIYOR!

Yetkili, bulunan cesetlerin yakınlarının bu konuda polisle iletişime geçmediğini ve cansız bedenlerin nakledildiği Sde Teman'da Hamas'a ait yaklaşık 1500 cesedin alıkonulduğunu belirtti. Ayrıca haberde cesetlerle ilgilenen, ismini vermek istemeyen bir askerin açıklamasına da yer verildi.

Habere göre İsrailli asker, cesetlerin buzdolaplarında saklandığını, isimlerine göre değil de numaralara göre sınıflandırıldığını kaydetti. Cesetlerin durumunun kötü olduğunu belirten asker, bazılarının çürümeye başladığını, bazılarının uzuvlarının olmadığını ifade etti.

Haberde, Sde Teman'daki kimliği belirlenemeyen cesetlerin büyük çoğunluğunun "Hamas'a bağlı seçkin birlikler ya da onların ardından 7 Ekim'de Gazze'nin sınırındaki yerleşim birimlerine geçen Gazzeliler olduğunun düşünüldüğü" aktarıldı. Ayrıca cenazelerin, 7 Ekim saldırısında ölenlerin kimlik tespiti için götürüldüğü Şura Üssü'ne veya otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmediğine dikkat çekildi. Haberde, "Filistinlilerin cenazeleri o günden (7 Ekim) itibaren Sde Teman üssüne nakledildi ve 7 Ekim itibarıyla cenazelerin iadesine ilişkin her türlü karar hükümete ait." şeklindeki ordu açıklamasına yer verildi.