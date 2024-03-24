İsrail, Gazze'de bir evi hedef aldı, çok sayıda ölü var

İşgal güçleri katliamlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. İsrail ordusunun hedefi yine siviller oldu. Abluka altındaki Gazze Şerdi'nin orta kısmında yer alan Deyr Belah kentinde insanların evi bombalandı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi...

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana topyekün abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde bombardımanına aralıksız olarak devam ediyor. İşgal ordusunun hedefinde ise yine siviller yer aldı. İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yine sivillere ait bir evi hedef aldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail savaş uçakları Deyr Belah'ta Filistinli Attar ailesine ait evi bombaladı. Çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırıda, hedef alınan ev ve çevredeki binalarda büyük yıkım meydana geldi. Sağlık ekipleri ile sivil savunma birimleri, yaralıları ve cansız bedenleri saldırı alanından Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Aksa Hastanesi'ne nakletmeye devam ediyor. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

31 BİNDEN FAZLA SİVİL KATLEDİLDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli hayatını kaybetti, 73 bin 792 kişi yaralandı.

HASTANELER HEDEF NOKLALARI OLDU

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 593 askerinin öldüğünü duyurdu.

İNSANİ ARADA 240 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILDI

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER BATI ŞERİA'DA 434 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.