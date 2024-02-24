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    • Haberler > Dünya > İsrail güçlerinden Batı Şeria'ya baskın! Okula girdiler, evlerde arama yaptılar

    İsrail güçlerinden Batı Şeria'ya baskın! Okula girdiler, evlerde arama yaptılar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail güçlerinden Batı Şeria&#039;ya baskın! Okula girdiler, evlerde arama yaptılar
    İsrail, Batı Şeria, Baskın, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail güçleri, Batı Şeria'nın birçok kentine baskın düzenledi. Gece baskınlarında bazı evlerde arama yapıldı, Nablus'un Beyt Furik beldesindeki baskında ise İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

    İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlar sürüyor. Gece saatlerinde yapılan baskınların adresi bu kez El Halil, Tulkerim, Beytüllahim ve Nablus oldu.

    İsrail güçleri, El Halil'de bazı evlere baskınlar düzenleyerek arama yaptı. Yine El Halil'e bağlı Mesafir Yatta'da bir grup Yahudi yerleşimci, evlerine gitmek isteyen Filistinlileri alıkoyarak işkence yaptı.

    Et-Tuvane köyündeki baskında ise İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin köy halkına yönelik ihlallerini belgelemeye çalışan yabancı aktivistlere saldırdı. Köyün semalarında insansız hava araçları uçuran İsrail güçleri, halkın sokağa çıkmasına engel oldu.

    İsrail güçlerinden Batı Şeria'ya baskın! Okula girdiler, evlerde arama yaptılar - 1. Resim

    GÜVENLİK KAMERALARINA EL KOYDULAR

    Tulkerim'in batısındaki Şuveyke ilçesindeki baskında El-Aksa Okuluna giren İsrail güçleri güvenlik kameralarına el koydu. Tulkerim'in doğusunda düzenlenen baskınlarda da evlerde aramalar yapıldı.

    Beytüllahim'de İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Beyt Tamir köyüne baskın düzenleyerek 22 Şubat'ta Doğu Kudüs'te vurularak öldürülen iki Filistinlinin evini önce kuşattı, sonra da bombayla patlatmak üzere ölçülerini aldı.

    GERÇEK MERMİ VE SES BOMBASI ATTILAR

    Nablus'un Beyt Furik beldesindeki baskında ise İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak karşılık verdi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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