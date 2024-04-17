İsrail, Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birine suikast düzenlendi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Nisan 2024 01:21 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 01:39 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail, Lübnan topraklarında İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Bunun sonucunda İsrail’e yapılan füze saldırılarının sorumlusu olan iki önemli isim hayatını kaybetti. Hizbullah da haberleri doğruladı.