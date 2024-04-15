İsrail İran'dan önce Lübnan'da askeri binayı vurdu

Tüm dünya Ortadoğu'da yaşanan İsrail-İran gerilimine odaklandı. Suriye'deki büyükelçilik saldırısına misilleme yapan İran tarihinde ilk kez İsrail'i vurdu. Saldırı sonrasında savaş kabinesini toplayan İsrail, Tahran yönetimine karşı "acı verici misilleme" kararı aldı. İran'a saldırının her an başlaması beklenirken, İsrail Lübnan'da İran destekli hedefleri vurdu.

HİZBULLAH'A AİT ASKERİ HEDEFLER VURULDU

İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Meiss El Jabal bölgesinde Hizbullah güçlerinin kaldığı askeri binaya saldırdı. Tayr Harfa bölgesinde de bir askeri yapıya daha saldırı düzenlendi.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E KARŞI REST

Lübnan Başbakanı Necib Mikati saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Lübnan savaş istemiyor ama İsrail saldırılarına da sessiz kalamaz" dedi.