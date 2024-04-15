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Biden'dan İran saldırısı itirafı: "İsrail'i savunmak için büyük askeri çaba gösterdik"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Biden&#039;dan İran saldırısı itirafı: &quot;İsrail&#039;i savunmak için büyük askeri çaba gösterdik&quot;

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin konuştu. Biden "İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik" dedi.

İran'ın tarihte ilk kez İsrail'e saldırması gündeme bomba gibi düştü. İsrail'in İran'a karşı yapacağı misilleme merakla beklenirken ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken itiraf geldi. Biden,  "İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik" dedi.

İSRAİL'İ SAVUNMAK İÇİN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ÇABA SARF ETTİK

ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırıya değinen Biden, "İran, İsrail'e karşı eşi benzeri görülmemiş bir hava saldırısı başlattı. Biz de İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik. Ortaklarımızla birlikte bu saldırıyı bozguna uğrattık" dedi.

Biden'dan İran saldırısı itirafı:

ABD İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ KORUMAYA BAĞLI

ABD’nin Irak dahil bölgedeki ortaklarının çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu söyleyen Biden, "ABD, İsrail'in güvenliğini korumaya bağlıdır. Rehineleri evlerine döndürecek ve çatışmanın yayılmasını önleyecek bir ateşkesin sağlanmasından yanayız" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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