25 Aralık 2023 19:22 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 23:54

İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken, Ortadoğu'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. İsrail, sadece Gazze Şeridi'ni değil Lübnan'ı ve Suriye'yi de hava saldırılarıyla vuruyor. Son olarak İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin öldüğü açıklandı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN YAKIN ARKADAŞIYDI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Musevi, İsrail’in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.

Öldürülen İranlı komutanın Suriye’de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak’ta 2020’de ABD’nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olduğu bilgisi verildi.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Suriye'de öldürülen İranlı komutan için taziye mesajı yayınladı.

Reisi, "İsrail bedelini ödeyecek" dedi. Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada "Şüphesiz vahşi Siyonist rejim bu suçun bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, Mehr Haber Ajansına yaptığı açıklamada, öldürülen İranlı komutanın büyükelçilikte görevli bir diplomat olduğunu ifade ederek, "Kendisi, burada diplomatik pasaportu ve diplomatik ikametgahı bulunan ülkemizin büyükelçiliğinin diplomatı ve ikinci danışmandı." diye konuştu.

EVİ 3 FÜZEYLE HEDEF ALINDI

Musevi'nin yerel saatle 14.00 sularında büyükelçilik binasında bulunduğunu daha sonra Zeynebiye Mahallesi'ndeki evine gittiğini aktaran Ekberi, "Öğleden sonra 16.20'de evi Siyonist rejim tarafından fırlatılan 3 füzeyle hedef alındı." dedi.

İranlı Büyükelçi, Musevi'nin eşinin öğretmen olduğunu ve o sırada evde bulunmadığını aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in saldırısına uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkının saklı tuttulduğu kaydedildi.

İSRAİL, DAHA ÖNCE SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Öte yandan devlet televizyonuna konuşan üst düzey askeri yetkililerden Hüseyin Polark, öldürülen İranlı komutanın önceki yıllarda İsrail tarafından düzenlenen 2 suikast girişimini atlattığını söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 80 gündür 20 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü soykırıma varan saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, zaman zaman Suriye topraklarına hava saldırıları düzenliyor.