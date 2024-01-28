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    • İsrail sokakları karıştı! Binlerce kişi 'erken seçim' pankartlarıyla meydanlarda...

    Tel Aviv’de binlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu protesto ederek Gazze'deki İsrailli esirleri umursamamakla suçladı, erken seçim talebinde bulundu. Polis ise 'soykırıma hayır' pankartı açan göstericilere müdahale ederek ellerindeki dövizleri alırken, Netanyahu'dan ise 'savaşa devam' açıklaması geldi. Netanyahu, esir yakınlarının düzenlediği protestolara "Bunun bir faydası yok, sadece geri dönüşlerini geciktiriyor" diyerek tepki gösterdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 113 gündür devam ederken, Gazze'de insani kriz derinleşiyor. Ateşkes çağrılarına kulak tıkayan Netanyahu hükümeti ise çamura saplandığı şehirde, operasyonları siyasi bekası için sürdürmeye devam ediyor.

    Hergün bombaların yağdığı Gazze'de can kaybı 26 bine dayanırken, kanlı saldırılarda Hamas'ın elindeki esirlerden bir çoğu da hayatını kaybetti.

    "ESİRLER NETANYAHU VE GANTZ'IN UMURUNDA DEĞİL"

    Öte yandan bu gece İsrail meydanlarına dökülen İsrailli esirlerin aileleri ellerindeki pankartlarla Netanyahu hükümetini protesto etti. "Esirler 113 gündür çile çekiyor; Netanyahu ve Gantz’ın umurunda değil", "Hemen şimdi erken seçim", "Hükümet darmadağınık olmuş durumda, artık yeter" yazılı pankartlar taşıyan  göstericiler daha sonra yürüyüşe geçerek Savunma Bakanlığının da bulunduğu caddeyi trafiğe kapatmak istedi.

    İsrail sokakları karıştı! Binlerce kişi 'erken seçim' pankartlarıyla meydanlarda...

    GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

    Yaya ve atlı polislerle göstericilere müdahale eden İsrail güçleri en az iki kişiyi gözaltına aldı. Yaklaşık iki saat süren müdahale sırasında polisle göstericiler arasında sık sık arbede yaşanırken, polis atlarından biri kadın bir göstericinin ayağını ezdi.

    İsrail sokakları karıştı! Binlerce kişi 'erken seçim' pankartlarıyla meydanlarda...

    "BU HÜKÜMET ARTIK GİTMELİ"

    Göstericilerden Gil Gat, İsrail hükümetini “her şeyi mahvetmekle” suçlayarak hemen erken seçim yapılmasını istediğini söyledi. İsrail’in içerisinde bulunduğu durumun sorumluğunun hükümette olduğunu dile getiren Gat, “İsrail hükümeti güvenliği ihmal etti. 7 Ekim’deki saldırıya da bu sebep oldu. Bu hükümet artık gitmeli, şu an en önemli olan bu.” dedi.

    İsrail sokakları karıştı! Binlerce kişi 'erken seçim' pankartlarıyla meydanlarda...

    "HAMAS'LA ANLAŞMA ESİRLERİ GERİ GETİREBİLİR"

    Gat, hükümetin Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirleri geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini dile getirdi. "Hamas ile yapılacak bir anlaşma esirlerin serbest bırakılmasını sağlar mı?" şeklinde soruya Gat, “Umarım öyle olur” yanıtını verdi.

    "SAVAŞ YARARDAN ÇOK ZARAR VERİYOR"

    Gösteriye katılanlardan Noa Harell, “Gösteriye katılanlardan bazıları hükümeti İsrail vatandaşlarını koruma görevini yerine getirmemekle suçluyor ve Gazze savaşının bu noktada devam etmesinin bize yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyor. Buraya katılan herkes Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin kurtarılmasını istiyor.” diye konuştu.

    İsrail sokakları karıştı! Binlerce kişi 'erken seçim' pankartlarıyla meydanlarda...

    Göstericilerden bazılarının İsrailli esirlerin ne pahasına olursa olsun kurtarılmasını istediğini dile getiren Harell, “Filistinli mahkumları bırakmak gerekse bile bunun olmasını istiyorlar.” dedi.

    NETANYAHU'DAN PROTESTOLARA TEPKİ

    Netanyahu ise protestoların bir faydası olmadığını belirterek "Hedefimiz Hamas'ı bitirmek, dolayısıyla Gazze'de silahlı bir gücün kalmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaş görev yerine getirilmeden son bulmayacak." diye konuştu.

    UAD KARARI

    Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'ye yönelik yürütülen savaşa ilişkin aldığı karar hakkında ise, "Mahkeme savaşın durmasına dair bir karar almadı. Bizi de bunun son bulmasına zorlamadı." şeklinde konuştu.

    İsrail sokakları karıştı! Binlerce kişi 'erken seçim' pankartlarıyla meydanlarda...

    Daha önce basına sızan bir ses kaydında, Hamas'a yeterince baskı kurmadığı için esir takasındaki çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etmediğini belirten Netanyahu, Katar ile ilgili söylediklerini geri almayacağını vurgulayarak, "Liderlerini ülkede misafir ettiği ve finansal destek verdiği için Katar, Hamas Hareketi'ne baskı yapma imkanına sahip. Esirler konusunda Filistin hareketine baskı yapabilir." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > İsrail sokakları karıştı! Binlerce kişi 'erken seçim' pankartlarıyla meydanlarda...
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