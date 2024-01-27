İsrail'den korkunç açıklama: BM'nin Gazze'deki faaliyetlerini durduracağız!

Lahey'den çıkan tarihi karar sonucu 'soykırım'la yargılanacak olan İsrail, bombalardan kurtulan Filistinlileri de açlığın pençesine itiyor. İnsani yarım girişlerini dahi engelleyen İsrail, tek bir lokma bile yemeden günler geçiren Filistinlilere karşı bu sefer BM'nin Gazze'deki faaliyetlerini durduracaklarını açıkladı.

İsrail'in yaklaşık 4 aydır hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere dört bir yanında insanların büyük çoğunluğu açlıkla karşı karşıya. Bölgedeki Filistinlilerin çoğunluğu, güvenli ve temiz gıda bulamama nedeniyle ciddi bir açlık sorunu yaşıyor.

YABANİ BİTKİ VE HAYVAN YEMİ YİYORLAR

İsrail'in yardımlarının girişini dahi engellediği kuzey kentleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde, İsrail kuşatmasının yoğunlaşması nedeniyle Filistinliler yiyecek olarak yabani bitki ve hayvan yemi yemek zorunda kalıyor. Binlerce Gazzeli ise yiyecek bulamadığı için tek bir lokma bile yemeden günler geçiriyor.

İSRAİL, BM FAALİYETLERİNİ DURDURACAK

İsrail, bombalardan kurtulup açlığın pençesine düşen Filistinlilere karşı uygulanacak skandal bir kararı daha duyurdu.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki faaliyetlerini durdurmaya çalışacaklarını duyurdu.

'HAMAS'IN GAZZE'DEKİ SİVİL KOLU'

UNRWA'yı 'Hamas'ın Gazze'deki sivil kolu' olarak tanımlayan Katz, UNRWA çalışanlarının da 'kanlı ideolojilere sahip, terör faaliyetlerine yardım eden kişiler' olduğunu iddia etti. Katz, ABD, AB ve diğer büyük bağışçılardan da insanlıkdışı karar için destek toplamaya çalışacağını belirtti.

BİR LOKMA İÇİN ÖLÜM YOLCULUĞU

Öte yandan büyük çoğunluğunun açlıkla karşı karşıya kaldığı Gazzeliler, yiyecek elde etmek için çıktıları yolculuklarda, İsrail güçleri tarafından topçu atışlarıyla hedef alınarak öldürülüyor. İsrail ordusu saldırıların başından bu yana bölgede Filistinlilerin birkaç ekmek alabilmek için kapılarında sıra oldukları fırınları vurmuştu.

Sınırlı sayıda yardım tırının kuzey kentleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne ulaşmasına izin verilmesiyle birlikte İsrail, hayatta kalmak için az da olsa yardım almayı ümit eden Gazzelilerin toplandığı alanı da hedef aldı.

YARDIM BEKLEYENLERE BOMBA

İsrail ordusu 25 Ocak Perşembe günü de Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden gelen insani yardım tırlarını bekleyen bir grup Filistinliyi bombaladı, 20 kişinin öldürüldü, 150 kişi de yaralandı.

MİLYONLARCA İNSAN KITLIK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Dünya Gıda Programı (WFP) ekiplerinin gıda ihtiyacının büyük olduğu Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesine düzenli olarak ulaşamadığını açıkladı.

WFP'nin açıklamasında "Kıtlığı önlemek için, insanların açlık çektiği Gazze'nin her bölgesine güvenli ve düzenli erişime ihtiyacımız var. Yeni yılda şu ana kadar her gün daha fazla Dünya Gıda Programı kamyonu Gazze'ye geçebiliyor ancak Gazze'nin gıda ihtiyacının büyük olduğu çoğu bölgesine düzenli olarak ulaşamıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler daha önce Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

URNWA MERKEZİNİ DE VURDULAR

Ayrıca İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde UNRWA merkezini vurdu. İsrail tanklarının atışları sonucu, merkez ağır hasar gördü.