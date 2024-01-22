Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Yabani ot pişiriyorlar, hayvan yemi öğütüyorlar... Bombalardan kurtulabilen Gazzeliler bu sefer açlıktan kırılıyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail'in insani yardımları engellediği Gazze'de gıda krizi patlak verdi... Gazzeliler hayatta kalmak için ne bulurlarsa yemek zorunda kalıyor. Kimi zaman yabani otlar pişiriyorlar, kimi zaman hayvan yemlerini ayıklayıp öğüterek un yapıyorlar. BM, son seviye olan 4. derece açlık ilan ederek Gazze'ye acil yardım çağrısı ilan etti.

    Yabani ot pişiriyorlar, hayvan yemi öğütüyorlar... Bombalardan kurtulabilen Gazzeliler bu sefer açlıktan kırılıyor
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 3,5 ayı aşkın süredir İsrail saldırılarının hedefinde.

    İSRAİL YARDIMLARI ENGELLİYOR

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı.

    Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail bölgeye yardımların girişine de engel çıkarıyor.

    Yabani ot pişiriyorlar, hayvan yemi öğütüyorlar... Bombalardan kurtulabilen Gazzeliler bu sefer açlıktan kırılıyor

    Hem saldırılar hem de İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluk nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor.

    HAYVAN YEMİNİ ÖĞÜTÜYORLAR

    İsrail'in bölgeyi işgal etmesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyine neredeyse hiç insani yardım ulaştırılamadı. Bu nedenle bölgede kalan Filistinliler gıdaya ulaşmakta zorlanıyor.

    Bölgedeki en büyük ihtiyaçsa şüphesiz un. Gazze'nin kuzeyinde yaşayan ve yaşam mücadelesi veren Filistinliler un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladı.

    Yabani ot pişiriyorlar, hayvan yemi öğütüyorlar... Bombalardan kurtulabilen Gazzeliler bu sefer açlıktan kırılıyor

    Ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki pazarlarda un bulunamaması nedeniyle hayvan yemlerinin satıldığı görüldü.

    Sosyal medyada yer alan bir görüntüde ise Gazze'nin kuzeyindeki bir değirmende halkın un elde etmek için hayvan yemlerini öğüttüğüne ilişkin görüntüler paylaşıldı.

    Yabani ot pişiriyorlar, hayvan yemi öğütüyorlar... Bombalardan kurtulabilen Gazzeliler bu sefer açlıktan kırılıyor

    İsrail saldırılarında harabeye dönen, yardım girişlerinin de çok az olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, bazen günlerce tek lokma yemeden hayatta kalmaya çalışıyor.

    YABANİ OTLARLA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORLAR

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana havadan bombaladığı, karadan da pek çok noktasında ilerleyerek güneyle bağlantısını kestiği ve yardım girişlerine engel olduğu kuzeyde halk yiyecek yemek ve içecek su bulmakta zorluk yaşıyor.

    Yabani ot pişiriyorlar, hayvan yemi öğütüyorlar... Bombalardan kurtulabilen Gazzeliler bu sefer açlıktan kırılıyor

    Ekmek, un, et, konserve ve sebzenin kıt ve bu sebeple de pahalı olduğu kuzeydeki bölgelerde yaşayan Filistinliler yabani otlardan yemek, gerektiğinde buğdaydan un yapıyor ve topladıkları odunlarla bunları pişiriyor.

    Hâl böyle olunca 6 kişilik bir aileyi doyurmak yaklaşık bir günlük mesai anlamına geliyor.

    BM ACİL ALARMA GEÇTİ

    Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

    BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye açlıkla yüz yüze.

    Açıklamada ayrıca, 939 bin kişinin ise acil durum seviyesi olarak bilinen 4. derece açlıkla karşı karşıya olduğuna işaret edilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > Yabani ot pişiriyorlar, hayvan yemi öğütüyorlar... Bombalardan kurtulabilen Gazzeliler bu sefer açlıktan kırılıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Rusya'ya ait düşen uçaktan ilk fotoğraf: Ünlü iş adamı ve eşi can verdi - DünyaÜnlü iş adamı ve eşi öldüDemokrat Senato aday adayı Beydoun, ABD'deki İsrail lobisini böyle anlattı: 'Kongrede Biden'ın değil, Netanyahu'nun lafı geçer' - Dünya'Biden'ın değil, onun sözü geçer'Zehir tacirlerinin son durağı darağacı oldu: Vietnam'da uyuşturucu kaçakçısı 9 kişiye idam cezası - DünyaUyuşturucu kaçakçılarının son durağı darağacı olduSavaştan kaçan 30 bin sivile bomba yağmuru! İsrail, Han Yunus'taki sığınma merkezine saldırıyor, çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaSavaştan kaçan 30 bin sivilin üzerine bomba yağmuruİsrail'de halk Meclis'i bastı! İsrailli esir yakınları milletvekillerine hakaretler yağdırdı - Dünyaİsrail'de halk Meclis'i bastı!Önce füze attılar, sonra el sıkıştılar: Pakistan ve İran'da büyükelçiler görevlerine dönüyor - DünyaÖnce füze attılar, sonra el sıkıştılarTIME dergisi araştırdı: Tüm dünya İsrail'den nefret ediyor, tek destekçisi ABD - DünyaDünya İsrail'den nefret ediyorDSÖ'den ürküten yeni salgın uyarısı: 'Hastalık X' koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir - DünyaKâbusun yeni adı 'X'Meksika'da kanlı biten kurtarma operasyonu: Polisle girilen çatışmada 12 kartel üyesi öldü - DünyaKartel liderinin oğlunu kurtarma operasyonu kanlı bittiHamas direnişini kıramayan İsrail'in gözü döndü: Tanklar, toplar, uçaklarla katliam yapacağız - Dünya'Katliamı büyüteceğiz'
    Sonraki Haber Yükleniyor...