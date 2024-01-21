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    Yabani ot yiyerek hayatta kalıyorlar! Gazze'nin kuzeyindeki durum her geçen gün kötüleşiyor...

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bir litre suyu, altı kişinin iki günde içtiği Gazze’nin kuzeyindeki siviller, yabani otlardan yemek yaparak hayatta kalmaya çalışıyor.

    Yabani ot yiyerek hayatta kalıyorlar! Gazze&#039;nin kuzeyindeki durum her geçen gün kötüleşiyor...
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail’in havadan bombaladığı, karadan da pek çok noktasında ilerleyerek güneyle bağlantısını keserek yardım girişlerine engel olduğu Gazze’nin kuzeyinde halk, yemek ve içecek su bulmakta zorluk çekiyor. Ekmek, un, et, konserve ve sebzenin kıt ve bu sebeple de pahalı olduğu kuzeydeki bölgelerde yaşayan Filistinliler yabani otlardan yiyor, gerektiğinde buğdaydan un yapıyor ve topladıkları odunlarla bunları pişiriyor. Bölgedeki gazeteciler, Cibaliye sakinlerinden Ebu Ahmed Saliha’nın aile fertlerini doyurabilmek için verdiği bu mücadeleye şahit oldu.

    2 DOLARDAN 15 DOLARA

    Saliha’nın bir tas yemek için verdiği mücadele ebegümeci toplamakla başladı. Bu mesai daha sonra odun toplama ve saldırılar sebebiyle büyük kısmı yıkılan Cibaliye Çarşısında un aramakla devam etti. Savaş öncesiyle sonrasını kıyaslayan Saliha “Kötünün de kötüsü bir durumdayız. Hayatı idame ettirmek için gerekli un, su, şeker ve konserve gibi en temel maddeleri bile bulamıyoruz, bulsak da bunlar astronomik rakamlara satılıyor. 4 aile arasında paylaştırdığımız 3 kilogramlık bir un savaştan önce 2 dolar idi. Bugün ise 15 dolara satılıyor” diye konuştu. Eve gelerek topladığı ebegümeçlerini ayıklayan Saliha, daha sonra evdeki kadınların açtığı lavaş ekmekleri pişirdi. Saliha, savaştan önce çok nadiren pişirilen bu yemeklerin, bugün yiyecek başka bir şey olmadığı için sofraların vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

    ÜÇ GÜN AÇ KALDIK

    Ebegümecini ve ekmeği pişirip ailesini sofranın başında toplayan Saliha “Cibaliye Mülteci Kampı ve çevresinde gıda sıkıntısı yaşandığı için bazen üç gün boyunca ağzımıza tek lokma koymadığımız oluyor” dedi. Su bulmakta da sıkıntı çektiklerini anlatan Saliha “Bir litre suyu altı kişi iki günde içiyoruz” diye konuştu. Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen “Biz Filistinlilere hiçbir şey diz çöktüremez ” diyen Saliha, sahip oldukları yaşama iradesiyle tüm zorlukların üstesinden geldiklerini gösterdi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GazzeİsrailFilistinÇocukSavaşAçlık
    Haberler > Dünya > Yabani ot yiyerek hayatta kalıyorlar! Gazze'nin kuzeyindeki durum her geçen gün kötüleşiyor...
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