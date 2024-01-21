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    İsrail, Gazze’de bataklığa saplandı!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    7 Ekim’den bu yana Gazze’de 25 bin Filistinliyi şehit eden İsrail, şiddetin dozunu artırsa da şehri ele geçiremiyor. İsrailli analist Amos Harel “İsrail, Gazze’de bataklığa saplandı. Batı Şeria kaynıyor. İsrail içerisinde ve sınırlarda güvenlik tamamen aşındı” dedi.

    İsrail, Gazze’de bataklığa saplandı!
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrailli analist Amos Harel, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yapılan saldırıları Haaretz gazetesine değerlendirdi. Harel “İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonu uzarken Netanyahu’nun hükûmeti daha fazla hayale kapılıyor” başlıklı yazısıyla İsrail hükûmetinin politikalarını eleştirdi. Gazze’deki durumun giderek “daha ölümcül ve tehlikeli” bir hâl aldığını ifade eden Harel “İsrail’in Gazze’de bataklığa saplandığına dair açık işaretler var ve Batı Şeria kaynama noktasına geldi. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu ve bakanları umursamaz davranıyor” değerlendirmesinde bulundu.

    İsrail, Gazze’de bataklığa saplandı!

    ZAMAN TÜKENİYOR

    İsrail’in önceliklerini değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Harel ayrıca Gazze’de tutulan İsrailli esirler için “zamanın tükendiği” uyarısında bulundu. Netanyahu hükûmetine bir eleştiri de eski Mossad Başkanı Tamir Pardo’dan geldi. Pardo “Savaşı 136 tabutla (Gazze’deki İsrailli rehineler) bitirecek olursak İsrail ilk kez kaybeder. Devletin, vatandaşlarını gözden çıkarma ve onlara ihanet etme (yanlışını) düzeltmesi gerekir” ifadesini kullandı. Netanyahu’ya tepkilerini sürdüren İsrailli rehinelerin aileleri ise yeni bir eylem daha başlattı. Rehine yakınları, Netanyahu’nun evinin önünde oturma eylemi yapmak üzere Kayserya şehrine gitti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailGazzeFilistin
    Haberler > Dünya > İsrail, Gazze’de bataklığa saplandı!
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