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    Ortadoğu'da savaş çanları çalıyor! İran İsrail'e "karşılık vereceğiz" diyerek intikam yemini etti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Ortadoğu'da sular durulmak bilmiyor. Irak, Suriye, Filistin'in ardından İran'dan İsrail'e intikam çağrısı geldi. İsrail, Suriye’nin başkenti Şam'a yaptığı saldırıda İran Devrim Muhafızlarını öldürdü. Saldırının ardından İran'dan "karşılık vereceğiz" çıkışı geldi.

    Ortadoğu&#039;da savaş çanları çalıyor! İran İsrail&#039;e &quot;karşılık vereceğiz&quot; diyerek intikam yemini etti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ortadoğu'da savaş çanları bir kez daha çalıyor! İsrail'in, Suriye’nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda askerlerinin öldürülmesine İran'dan sert cevap geldi. İran "İsrail'e uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz" dedi.

    İRAN SALDIRIYI KINADI

    İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de İran askerlerinin İsrail tarafından ödlürülmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İran Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani saldırıyı kınayarak, İsrail'e karşılık vereceklerini söyledi. 

    İSRAİL'İN GÜÇSÜZLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

    Kenani, "İsrail’in, Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü defalarca ihlal etmesinin ve Suriye'deki çeşitli hedeflere yönelik saldırgan ve provokatif saldırılarını artırmasının kendi güçsüzlük ve çaresizliğini gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

    Ortadoğu'da savaş çanları çalıyor! İran İsrail'e "karşılık vereceğiz" diyerek intikam yemini etti

    TERÖRİST BİR EYLEM

    Tel Aviv'in Şam’a yönelik saldırısını "suç niteliğinde ve terörist bir eylem" olarak nitelendiren Kenani, tüm ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşların söz konusu saldırıya tepki göstermesi ve kınaması gerektiğini kaydetti.

    İRAN ASKERLERİ SURİYE'DE DANIŞMAN OLARAK BULUNUYOR

    İran askerlerinin "Suriye hükümetinin resmi daveti ile askeri danışman olarak" Suriye’de bulunduğunu savunan Kenani, "Bu ülkede (Suriye’de) barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesinde önemli rol oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar." ifadelerinde bulundu.Ortadoğu'da savaş çanları çalıyor! İran İsrail'e "karşılık vereceğiz" diyerek intikam yemini etti

    İSRAİL'İN DAEŞ'LE İLİŞKİSİNİ GÖSTERİYOR

    Kenani, İsrail'in İran askerlerini öldürmesinin, Tel Aviv'in bölgedeki bazı terör örgütleri ve DEAŞ terör örgütü ile derin ilişkisini açıkça gösterdiğini" belirtti.

    UYGUN ZAMANDA UYGUN YERDE KARŞILIK VERECEĞİZ

    Tahran'ın bu saldırının siyasi, hukuki ve uluslararası takibini yapacağını vurgulayan Kenani, İran'ın "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğununun" altını çizdi.

    Öte yandan Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in, Şam'ın Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in, Suriye’nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İranİsrail
    Haberler > Dünya > Ortadoğu'da savaş çanları çalıyor! İran İsrail'e "karşılık vereceğiz" diyerek intikam yemini etti
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