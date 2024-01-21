İtalya İsrail'e resti çekti: Talep gelirse asker gönderebiliriz
İsrail, Gazze'de batağa saplanırken bir restte İtalya'dan geldi. İsrail'e silah satışını durduran İtalya, Birleşmiş Milletler'den talep gelirse İtalyan askerlerinin barış gücü olarak bölgeye de gönderebileceğini duyurdu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 4 ay geride kalırken, savaş adeta çıkmaza girdi. Gazze'de ilerleme kaydedemeyen İsrail adeta çamura saplanırken hem dünyadan hem de İsraillilerden de tepkiler artıyor.
SİLAH SATIŞI DURDURULDU
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 7 Ekim itibarıyla İsrail silah göndermeyi durdurma kararı aldıklarını ve herhangi türde bir silah göndermediklerini söyledi.
Tajani, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısı yapan anamuhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein'a cevap verdi.
KARAR 7 EKİM'DE ALINDI
Schlein'ın bu çağrısının gereksiz olduğunu, zaten bu kararın alınmış olduğunu, o tarihten bu yana hiçbir türde silah göndermediklerini ve parlamentoda bunu söylediklerini savunan Tajani, "7 Ekim'den itibaren İsrail'e daha fazla silah göndermemeye karar verdik, dolayısıyla bu konuyu tartışmaya gerek yok." dedi.
İTALYA BM BARIŞ GÜCÜ İLE BÖLGEYE ASKER GÖNDEREBİLİR
İtalyan bakan, Birleşmiş Milletler'den (BM) talep gelirse BM bünyesinde barış gücüne İtalya olarak asker gönderebileceklerini de kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı