Soğuk havada bebek beziyle serbest bıraktılar

21 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 09:10

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi’nde İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve 30 ila 55 gün bilinmeyen yerlerde hapis tutulan, fiziksel tacize maruz kalan Filistinli tutuklularla görüştü. BM İnsan Hakları Yetkilisi Ajith Sunghay “Filistinliler bu soğuk havada üstlerinde giysileri olmadan sadece bebek bezleriyle serbest bırakıldı” dedi. Filistinlilere neden bebek bezi giydirildiğinin bilinmediğini söyleyen Sunghay “Gözle görülür bir şekilde sarsılmışlardı” dedi.

Savaşın başlamasından bu yana İsrail ordusu tarafından paylaşılan birçok videoda yüzlerce Filistinli erkeğin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu, soğukta dışarıda oturdukları ve bazen gözlerinin bağlandığı görülmüştü.

İsrail'in, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler’in Yahudilere uyguladığı stratejinin aynısını Filistinlilere uygulaması dikkat çekti.