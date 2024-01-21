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    Soğuk havada bebek beziyle serbest bıraktılar

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    7 Ekim'den beri topyekün abluka altına aldığı Gazze'de Filistinlilere eziyet eden İsrail ordusunun yeni işkence yöntemi kan dondurdu. 3 aydan bu yana Filistinli sivilleri yarı çıplak bir şekilde alıkoyan, soyup soğukta ağlatan İsrail ordusunun 55 günlük işkencesini Birleşmiş Milletler yetkilisi açıkladı.

    Soğuk havada bebek beziyle serbest bıraktılar
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

     Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi’nde İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve 30 ila 55 gün bilinmeyen yerlerde hapis tutulan, fiziksel tacize maruz kalan Filistinli tutuklularla görüştü.  BM İnsan Hakları Yetkilisi Ajith Sunghay “Filistinliler bu soğuk havada üstlerinde giysileri olmadan sadece bebek bezleriyle serbest bırakıldı” dedi. Filistinlilere neden bebek bezi giydirildiğinin bilinmediğini söyleyen Sunghay “Gözle görülür bir şekilde sarsılmışlardı” dedi.

    Soğuk havada bebek beziyle serbest bıraktılar

    Savaşın başlamasından bu yana İsrail ordusu tarafından paylaşılan birçok videoda yüzlerce Filistinli erkeğin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu, soğukta dışarıda oturdukları ve bazen gözlerinin bağlandığı görülmüştü.

    Soğuk havada bebek beziyle serbest bıraktılar

    İsrail'in, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler’in Yahudilere uyguladığı stratejinin aynısını Filistinlilere uygulaması dikkat çekti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailFilistinGazzeİşkenceSavaşZulümSivilÇocukBebek Bezi
    Haberler > Dünya > Soğuk havada bebek beziyle serbest bıraktılar
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