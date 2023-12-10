Auschwitz değil Gazze! Filistinlilere Nazilerden farksız davranan İsrail masum sivilleri soyarak işkence ediyor

10 Aralık 2023 20:33 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 21:04

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde BM'ye ait bir okula operasyon düzenleyen işgal güçleri, 700 Filistinliyi alıkoymuştu. "Hamaslı" olarak lanse edilen siviller, kadın ve çocukların gözü önünde yarı çıplak soyularak askeri araçlarla bilinmeyen bir yere götürülmüştü. O görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Kaçırılan sivillerin arasındaki kadın dikkat çekti

UTANÇ GÖRÜNTÜLERİ...

İsrail ordusu, erkekleri, kadın ve çocukları gözü önünde soyup sokağa dizdi. İşgal güçleri yine aynı kılıfı uygulayarak yakaladıklarının hepsi Hamaslı ilan etti. Son gelen görüntülerde kaçırılan sivillerin arasında bir de kadının olması dikkat çekti. Üstlerinde sadece iç çamaşırları kalan siviller daha sonra askeri araçlara kaçırıldı.

İsrail'in, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler’in Yahudilere uyguladığı stratejinin aynısını Filistinlilere uygulaması dikkat çekti.

Polonya sınırlarındaki Auschwitz toplama kampı II. Dünya Savaşı'nın simge yerlerinden biri oldu.

Naziler, 1940-1945 yılları arasında en az 1.3 milyon Yahudi'yi buraya gönderdi. Bu kişilerin neredeyse tamamı gaz odalarında öldürüldü.

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Oynat İsrail zulümlerine bir yenisi daha ekledi! Siviller yarı çıplak sokakta gezdirildi İsrail zulümlerine bir yenisi daha ekledi. Gazze'de BM'ye ait bir okula operasyon yapan işgal güçleri, 700 Filistinliyi alıkoydu. "Hamaslı" olarak lanse edilen siviller, kadın ve çocukların gözü önünde yarı çıplak soyularak askeri araçla bilinmeyen bir yere götürüldü.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İSRAİL GAZZE'DE 7 BİN 700 ÇOCUĞU KATLETTİ

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

'İNSANİ ARA'DA 81 İSRAİLLİYE KARŞILIK 240 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER BATI ŞERİA VE KUDÜS'TE 275 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.