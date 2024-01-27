Netanyahu'ya askeri muhtıra: Varoluşsal bir tehdit

40'tan fazla eski İsrailli asker Başbakan Netanyahu’nun görevden alınmasını talep eden bir mektup yazdı. Netanyahu'yu 'varoluşsal' bir tehdit olarak niteleyen askerler kayıplarından dolayı İsrail liderlerini sorumlu tuttu. Mektupta Netanyahu’nun yargı reformu planının neden olduğu güvenlik açıklarına da dikkat çekildi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Güney Afrika tarafından İsrail aleyhine açılan soykırım davasında "İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına" hükmetmesinin yankıları henüz sürerken Netanyahu'ya bir tepki de İsrailli askerlerden geldi.

Geçtiğimiz gün İsrailli kadın askerlerin 'Savaşı durdurun eve gitmek istiyoruz' çağrılarının ardından bugün de 40'tan fazla üst düzey İsrail askeri Başbakan Netanyahu'yu eleştiren bir mektup yayımladı.

Geçtiğimiz yıl 'yargı reformu' ile İsrail kamuoyunun eleştiri oklarının hedefine oturan ve aylar süren protestolara konu olan Netanyahu'nun 'varoluşsal' bir tehdit olduğunu söyleyen askerler, 7 Ekim'deki saldırıda yargı reformu planının neden olduğu güvenlik açıklarına dikkat çekti.

Mektupta, "1.200'den fazla İsraillinin ve diğerlerinin vahşice katledilmesine, 4.500'den fazla kişinin yaralanmasına ve 130'dan fazlası hâlâ Hamas'ın esaretinde tutulan 230'dan fazla kişinin kaçırılmasına yol açan koşulların oluşmasında Netanyahu'nun birincil sorumluluğa sahip olduğuna inanıyoruz." ifadeleriyle "Kurbanların kanları Netanyahu'nun ellerinde." denildi.

Mektup Perşembe günü İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'a ve Cuma günü Knesset Başkanı Amir Ohana'ya gönderildi.

YARGI REFORMU AYLARDIR ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Netanyahu'nun popülaritesi, bir yıldan fazla bir süre önce başbakan olarak altıncı dönemine başlamasından bu yana dramatik bir şekilde düştü. Eleştirmenler, aylarca süren kitlesel, düzenli gösterilerle anayasal bir krizi tetikleyen ve ülkeyi bölen yargı reformu çabalarını ise eleştirmeyi sürdürüyor.

Mektupta şunlar yer aldı:

İran, Hizbullah ve Hamas'ın liderleri, İsrail'in Netanyahu önderliğinde istikrarsızlaştırıcı ve aşındırıcı bir süreç olarak doğru olarak gördükleri süreci açıkça övdü ve İsrail'in güvenliğine zarar verdi ve zarar verme fırsatını değerlendirdi.

ERKEN SEÇİME VETO

İsrail'in Kanal 13 kanalının bu hafta yayınladığı bir anket de bugün seçimler yapılsaydı Netanyahu'nun siyasi partisi Likud'un açık ara ikinci sırada yer alacağını öne sürdü.

İsrail'deki protestolar ve erken seçim çağrıları olmasına rağmen, bir sonraki seçim 2026'nın sonuna kadar planlanmıyor.

NETANYAHU'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Teşkilatın istihbarat bölümünün başında yer aldıktan sonra emekliye ayrılan ve Netanyahu'nun görevden alınmasını talep eden mektubu imzalayan, uzun süredir Mossad görevlisi olan Haim Tomer, "İsrail'i seçimlere önceden getiren durumlar, İsrail'in şu anda yaşadıklarıyla karşılaştırıldığında neredeyse hiçbir şey" dedi.