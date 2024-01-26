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    • Netanyahu'dan soykırım davasındaki İsrail kararı sonrası ilk açıklama: Sadece yanlış değil, şoke edici

    İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail aleyhine açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin görüntülü mesaj yayınladı. İsrail'in 'kendini savunma hakkının doğal' olduğunu savunan Netanyahu, İsrail'in 'uluslararası hukuka bağlılığının sarsılmaz' olduğunu öne sürdü.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Netanyahu&#039;dan soykırım davasındaki İsrail kararı sonrası ilk açıklama: Sadece yanlış değil, şoke edici

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayınlayan Netanyahu, İsrail'in "uluslararası hukuka bağlılığının sarsılmaz" olduğunu iddia etti.

    Netanyanu, "İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır. Ayrıca, ülkemizi ve halkımızı savunmaya devam etme yönündeki kutsal bağlılığımız da aynı derecede sarsılmazdır" dedi.

    İsrail’e yönelik soykırım suçunu reddeden Netanyahu, şunları söyledi:

    “Her ülke gibi İsrail’in de kendini savunma hakkı doğaldır. Bu temel hakkı reddetme girişimi, Yahudi devletine karşı açık bir ayrımcılıktır ve bu haklı şekilde reddedilmektedir. İsrail’e karşı soykırım suçu atfetmek sadece yanlış değil, şoke edicidir ve tüm iyi insanlar bunu reddetmelidir.”

    Netanyahu, ülkesinin “Hamas’a karşı kendini savunmaya ve Filistinli sivillerin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yapmaya" devam edeceğini öne sürdü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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