Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lahey'deki tarihi İsrail kararına ilk sözler

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. İsrail'in 'soykırım'la yargılanacak olmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk yorum geldi. Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Erdoğan, sürecin takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın İsrail aleyhinde açtığı davada, İsrail'in soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin bir kısmının soykırım hükümleri kapsamına girdiğini belirtti. Böylece İsrail soykırım suçuyla yargılanacak.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da karara ilişkin ilk yorum geldi. Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten Erdoğan, "Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İSRAİL'E 'SOYKIRIM' DAVASI

Güney Afrika’nın Birleşmiş Milletlerin (BM) en üst düzey yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı davada ihtiyati tedbir taleplerine yönelik karar duruşması yapıldı. Adalet Divanı, İsrail aleyhindeki soykırım davasında ihtiyati tedbirlerin uygulanmasına karar vererek, İsrail aleyhindeki iddiaların “makul seviyede” ispatladığına hükmetti.

Divan başkanı ABD’li yargıç Joan E. Donoghue, Gazze'de yaşanan insani dramın son derece farkında olduklarını ve can kayıplarından derin endişe duyduklarını ifade etti. Yargıç Donoghue, mahkemenin İsrail'in BM’nin Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğuna hükmederek, İsrail’in “davanın reddi talebinin reddedildiğini” açıkladı.

'EYLEMLER SOYKIRIM KAPSAMINDA'

Donoghue, Güney Afrika tarafından İsrail’e yöneltilen suçlamalarla İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin bir kısmının BM’nin Soykırım Sözleşmesi'nin hükümleri kapsamına girdiğini ifade etti.

İsrail’in yürüttüğü askeri operasyonun Gazze’de çok sayıda ölüme, yaralanmaya, büyük çaplı yıkıma, nüfusun büyük bir kısmının zorunlu göçüne ve sivil altyapının büyük ölçüde zarar görmesine neden olduğunu vurgulayan Donogue, Gazze’deki Filistinlilerin Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki “korunan grup” tanımına girdiğini belirtti.