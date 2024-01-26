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    • Lahey'deki tarihi İsrail kararına Türkiye'den ilk tepkiler

    Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunu kabul etti. İsrail'in 'soykırım' suçu ile yargılanmasına da Türkiye'den ilk tepki geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Lahey&#039;deki tarihi İsrail kararına Türkiye&#039;den ilk tepkiler
    İsrail, Filistin, Türkiye, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

    "İsrail'in BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararı vermesi, Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumludur. İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir. 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir."

    Ayrıntılar hazırlanıyor...

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailFilistinTürkiye
    Haberler > Politika > Lahey'deki tarihi İsrail kararına Türkiye'den ilk tepkiler
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