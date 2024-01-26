İsrail'in 'soykırım'la yargılanacak olmasına Filistin'den ilk yorum

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın açtığı soykırım davasında İsrail'in davanın reddedilmesi talebini kabul etmedi. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 'soykırım'la yargılanma kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika'nın 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunu kabul etti. Mahkeme, İsrail’in davanın reddi talebini reddetti. İsrail hakkında 15'e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verildi. Böylece İsrail soykırım suçuyla yargılanacak.

Adalet Divanı, aynı zamanda İsrail'e, ordu güçlerinin soykırım suçu işlememesini garanti etme, insani durumu hemen düzeltme ve yardımların Gazze'ye girişini organize etme talimatı da verdi. Mahkeme, İsrail'in bu talepler bağlamında bir ay içinde rapor sunması beklendiğini de açıkladı. Savaşın hemen durmasına ilişkin ise bir karar açıklanmadı.

FİLİSTİN KARARDAN MEMNUN

Güney Afrika heyeti ara kararları 'açık bir zafer' olarak yorumlarken Filistin'den de ilk değerlendirme geldi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.