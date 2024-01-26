Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İsrail'in 'soykırım'la yargılanacak olmasına Filistin'den ilk yorum

    Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın açtığı soykırım davasında İsrail'in davanın reddedilmesi talebini kabul etmedi. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 'soykırım'la yargılanma kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail&#039;in &#039;soykırım&#039;la yargılanacak olmasına Filistin&#039;den ilk yorum
    İsrail, Filistin, Soykırım, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika'nın 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunu kabul etti. Mahkeme, İsrail’in davanın reddi talebini reddetti. İsrail hakkında 15'e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verildi. Böylece İsrail soykırım suçuyla yargılanacak. 

    Adalet Divanı, aynı zamanda İsrail'e, ordu güçlerinin soykırım suçu işlememesini garanti etme, insani durumu hemen düzeltme ve yardımların Gazze'ye girişini organize etme talimatı da verdi.  Mahkeme, İsrail'in bu talepler bağlamında bir ay içinde rapor sunması beklendiğini de açıkladı. Savaşın hemen durmasına ilişkin ise bir karar açıklanmadı.

    FİLİSTİN KARARDAN MEMNUN

    Güney Afrika heyeti ara kararları 'açık bir zafer' olarak yorumlarken Filistin'den de ilk değerlendirme geldi. 

    Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İsrailFilistinSoykırım
    Haberler > Dünya > İsrail'in 'soykırım'la yargılanacak olmasına Filistin'den ilk yorum
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail soykırımla yargılanacak! Lahey, kritik kararını açıkladı - Dünyaİsrail soykırımla yargılanacak!Güney Afrika, soykırım davası açmıştı: İsrailli hava yolu artık uçuşları askıya alacak - Dünyaİsrailli hava yolu, artık uçuşları askıya alacakNATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'a 'İsveç' teşekkürü - DünyaNATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'a 'İsveç' teşekkürüİngiltere Kralı Charles prostat ameliyatı için hastaneye yattı - Dünyaİngiltere Kralı Charles prostat ameliyatı için hastaneye yattıYunan basınından dikkat çeken 'Başak Demirtaş' yorumu: İmamoğlu'nu 'tehdit' ediyor - Dünya"İmamoğlu'nu 'tehdit' ediyor"Bangladeş'te yarım asırlık kriz: Yurtdışına izinsiz evlatlık verilen çocuklar için soruşturma - DünyaYurtdışına izinsiz evlatlık verilen çocuklar için soruşturmaAyı saldırısından kurtulmak için bulduğu çözüm tüyleri diken diken etti - DünyaAyı saldırısından kurtulmak için bulduğu çözüm tüyleri diken diken ettiABD'de bir ilk! Mahkum, nitrojen gazıyla idam edildi, sadece 22 dakika sürdü - DünyaABD'de bir ilk! Mahkum, nitrojen gazıyla idam edildi, sadece 22 dakika sürdüRusya zorla cepheye sürüyor, Başkurtlar ayaklandı - DünyaBaşkurtlar Rusya'ya karşı ayaklandıİsrail'in Gazze'ye saldırılarında 120 gazeteci yaşamını yitirdi - Dünyaİsrail'in saldırılarında 120 gazeteci öldü
    Sonraki Haber Yükleniyor...