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    Üçüncü aşama 'kontrol ve arıtma'! Netanyahu açıkladı, altı ay sürecek

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    7 Ekim'den bu yana süren savaşın üçüncü aşamasında olduklarını belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Üçüncü kısmın, yani 'kontrol ve arıtmanın' 6 ay süreceğini söylüyoruz" dedi.

    Üçüncü aşama &#039;kontrol ve arıtma&#039;! Netanyahu açıkladı, altı ay sürecek
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışma 7 Eylül'den bu yana devam ediyor. Bu süreçte 7 gün boyunca süren 'insani ara'da rehine takası yapıldı, sonrasında Gazze'deki işgalci İsrail ordusunun zulmü devam etti. Saldırılarda 25 binden fazla Filistinli ölürken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan korkutan bir açıklama geldi.

    İsrail Devlet Televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu, hükümetindeki bakanlarla toplantı düzenledi ve burada Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

    "SAVAŞIN ÜÇÜNCÜ KISMI ALTI AY SÜRECEK"

    Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlayan savaşın üçüncü aşamasının bitmesinin altı ay süreceğini söyleyen Netanyahu, "Daha önce söylediğimiz gibi, hava saldırıları kısmı 3 hafta sürecek dedik, öyle de oldu. Kara manevralarından oluşan ikinci kısmın 3 ay süreceğini söylemiştik, öyle de oldu. Şimdi, üçüncü kısmın, ‘kontrol ve arıtmanın’ 6 ay süreceğini söylüyoruz" ifadesini kullandı.

    KAN’ın haberinde, İsrail ordusunun, 'yedek askerleri terhis ederek, yenileme ve odaklanmış bir şekilde savaşa hazırlamak için birliklerini düzenli bir şekilde geri çekerek Gazze’deki asker sayısını azalttığı' belirtildi.

    Haberde, “3. aşama kapsamında Gazze’de kara saldırılarının bitirilmesinin, birliklerin azaltılmasının, yedek askerlerin terhis edilmesinin ve hedefli saldırılara geçilmesinin beklendiği” ifade edildi.

    Üçüncü aşamada, Gazze Şeridi’nde bir güvenlik bölgesinin oluşturulmasının öngörüldüğü haberde aktarıldı.

    Üçüncü aşama 'kontrol ve arıtma'! Netanyahu açıkladı, altı ay sürecek

    SAVUNMA BAKANI: ÖZEL OPERASYONLARA GEÇİŞ YAPIYORUZ

    İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 8 Ocak’ta The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze’de “savaşın yoğun manevra aşamasından”, “farklı türdeki özel operasyonlara” doğru geçiş yapacağını belirterek, sonraki aşamanın daha uzun süreceğini savunmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailBinyamin Netanyahu
    Haberler > Dünya > Üçüncü aşama 'kontrol ve arıtma'! Netanyahu açıkladı, altı ay sürecek
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