Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İsrail 21 askerinin öldüğünü açıkladı, çok sayıda yaralı var

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıda 21 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

    İsrail 21 askerinin öldüğünü açıkladı, çok sayıda yaralı var
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

    İSRAİL ORDUSUNA BOMBALI SALDIRI

    İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze’nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtti.

    Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü ifade etti.

    İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu aktaran Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü ve şu ana kadar 10’nun isimlerinin açıklandığını kaydetti.

    Hagari, söz konusu binalarda meydana gelen patlamanın İsrail güçlerince yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığının tahmin edildiğini aktardı.

    İSRAİL GÜÇ KAYBEDİYOR

    İsrail ordusu, henüz rakamları güncellemese de kara saldırısının başladığı 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi.

    7 Ekim’den bu yana Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalarda dahil öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556’ya çıktı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailHamas
    Haberler > Dünya > İsrail 21 askerinin öldüğünü açıkladı, çok sayıda yaralı var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Şener Üşümezsoy, Çin'deki 7'lik depremin ardından açıkladı: Isık Göl yılan gibi kırıldı - DünyaŞener Üşümezsoy, Çin'deki 7'lik depremin ardından açıkladıABD'de yeni bir toplu saldırı dehşeti: 8 kişi öldü - DünyaABD'de yeni bir toplu saldırı dehşeti: Çok sayıda ölü varİtalyan basını Başbakan Meloni'nin Türkiye ziyaretinin perde arkasını yazdı: İtalya yardım için Erdoğan'ın kapısına geldi - DünyaMeloni yardım için Erdoğan'ın kapısındaABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırısı! - DünyaABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni saldırıGazze'de katliama "yiyecek" kılıfı! İsrail konserve şekilde el bombası bırakmaya başladı - DünyaGazze'de katliama "yiyecek" kılıfı!Tek şart koştular! İsrail'den Hamas'a 2 aylık ateşkes teklifi - Dünyaİsrail'den Hamas'a 2 aylık ateşkes teklifiDoğu Türkistan'da meydana gelen 7 şiddetindeki deprem Kızgızistan'ı sokağa döktü - DünyaDoğu Türkistan'daki deprem Kırgızları sokağa döktüÇin’in gizli laboratuvardaki simülasyonlarda ABD gemilerine saldırdığı ortaya çıktı - DünyaÇin’in gizli laboratuvardaki simülasyonlarda ABD gemilerine saldırdığı ortaya çıktıDoğu Türkistan'da 7 büyüklüğünde deprem - DünyaDoğu Türkistan'da 7 büyüklüğünde deprem!Kızıldeniz ısınıyor! AB ülkeleri askeri harekat konusunda anlaştı - DünyaKızıldeniz giderek ısınıyor!
    Sonraki Haber Yükleniyor...