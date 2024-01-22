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    İsrail ordusu Gazze'deki bir tugayını daha geri çekti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Daha önce Batı Şeria'da görev yapan, ardından Han Yunus'a gönderilen İsrail ordusuna bağlı Kfir Tugayı, Gazze'den ayrıldı.

    İsrail ordusu Gazze&#039;deki bir tugayını daha geri çekti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan savaş devam ediyor. Bu süreçte Gazze Şeridi'ni abluka altına alan işgalci İsrail ordusu, 25 bine yakın Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusunun ise Gazze'de 'üçüncü aşama'ya geçtiği, ordularını yavaş geri çektiği belirtildi.

    KFIR TUGAYI GAZZE'DEN AYRILDI

    İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kfir Tugayı'na bağlı askerlerin güç tazelemek ve kapasitelerini yükseltmek amacıyla birkaç günlüğüne Gazze'den ayrıldığı ifade edildi.

    Açıklamada, bu tugayın yerine Han Yunus'a başka birliklerin sevk edildiği, Kfir Tugayı'nın ise duruma göre operasyonel faaliyetlerde bulunacağı kaydedildi.

    GAZZE'NİN KUZEYİNDEN HAN YUNUS'A GEÇTİLER

    Kfir Tugayı'nın kara harekatının başında Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'nde görev yaptığı, sonrasında ise güneyde Han Yunus'a geçtiği vurgulandı.

    Açıklamada, yeni sevk edilen birliklerin hangi tugaya bağlı olduğu bilgisi paylaşılmadı. İsrail ordusu daha önce de pek çok askeri birliğini Gazze'den çektiğini duyurmuştu.

    BASKICI UYGULAMALARIYLA TANINIYOR

    İşgal altındaki Batı Şeria'daki mevcut zırhlı birlikleri desteklemek için 1990'ların başlarında 6 piyade taburu kuruldu. Bunlar İkinci İntifada sırasında şehirlerde savaşmakta uzmanlaştılar ve 2005'te de Kfir ismiyle anılan bağımsız bir tugay haline geldiler.

    900. Tugay olarak da bilinen Kfir Tugayı, Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik baskıcı uygulamalarıyla tanınıyordu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailHamasOrdu
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