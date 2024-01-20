Filistinlilerin mezarları kazılmıştı: Tepki çeken görüntülere İsrail ordusundan ilk cevap

20 Ocak 2024 16:00 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 16:10

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları 106'ncı günde devam ediyor. İsrail zulmü, Filistinlilerin yaşamlarını tehdit ettiği kadar mezarlarını da tehdit ediyor.

Son olarak İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde bir mezarlığın kazdığına ve Filistinlilerin cansız bedenlerinin açıkta bırakılmasına dair görüntülerin yayılması tepkilere neden oldu.

İSRAİL ORDUSUNDAN İLK AÇIKLAMA

İsrail ordusu, Anadolu Ajansı'nın ve Amerikan haber kanalları CNN ile NBC'nin ilgili sorularına cevabında, iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı.

AA'ya verilen yazılı cevapta, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür" denildi. Kazılan mezarlarda "İsrailli rehinelere ait olmadığı belirlenen cesetlerin saygı çerçevesinde iade edildiği" ileri sürüldü.

CNN ve NBC'ye verilen yazılı cevapta da benzer ifadeler kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Tepkilere neden olan mezarlıkta çekilen görüntülerde, buldozerle yapıldığı anlaşılan kazı sonrasında bazı insan kalıntılarının açıkta bırakıldığı görülüyordu. Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Maxar'ın uydu görüntülerinde 15 Ocak'ta mezarlığa dokunulmamış olduğu ortaya çıkmış, tahribatın bu tarihten sonraki askeri operasyon sırasında gerçekleştirildiği belirtilmişti.