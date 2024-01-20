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    Filistinlilerin mezarları kazılmıştı: Tepki çeken görüntülere İsrail ordusundan ilk cevap

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail ordusunun Filistinlilere ait mezarları kazdığı ve cansız bedenleri açıkta bıraktığı görüntüler sonrası İsrail ordusundan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada mezarlarda "rehinelerin cesetlerinin arandığı" belirtildi.

    Filistinlilerin mezarları kazılmıştı: Tepki çeken görüntülere İsrail ordusundan ilk cevap
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları 106'ncı günde devam ediyor. İsrail zulmü, Filistinlilerin yaşamlarını tehdit ettiği kadar mezarlarını da tehdit ediyor. 

    Son olarak İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde bir mezarlığın kazdığına ve Filistinlilerin cansız bedenlerinin açıkta bırakılmasına dair görüntülerin yayılması tepkilere neden oldu.

    Filistinlilerin mezarları kazılmıştı: Tepki çeken görüntülere İsrail ordusundan ilk cevap

    İSRAİL ORDUSUNDAN İLK AÇIKLAMA

    İsrail ordusu, Anadolu Ajansı'nın ve Amerikan haber kanalları CNN ile NBC'nin ilgili sorularına cevabında, iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı.

    AA'ya verilen yazılı cevapta, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında, İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür" denildi. Kazılan mezarlarda "İsrailli rehinelere ait olmadığı belirlenen cesetlerin saygı çerçevesinde iade edildiği" ileri sürüldü.

    CNN ve NBC'ye verilen yazılı cevapta da benzer ifadeler kullanıldı.

    Filistinlilerin mezarları kazılmıştı: Tepki çeken görüntülere İsrail ordusundan ilk cevap

    NE OLMUŞTU?

    Tepkilere neden olan mezarlıkta çekilen görüntülerde, buldozerle yapıldığı anlaşılan kazı sonrasında bazı insan kalıntılarının açıkta bırakıldığı görülüyordu. Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Maxar'ın uydu görüntülerinde 15 Ocak'ta mezarlığa dokunulmamış olduğu ortaya çıkmış, tahribatın bu tarihten sonraki askeri operasyon sırasında gerçekleştirildiği belirtilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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