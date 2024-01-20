Gazze'de insani kriz derinleşiyor: 3 gün boyunca aç kalıp, bir litre suyu 6 kişi içiyoruz

20 Ocak 2024 12:54 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 12:58

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye, yaralı sayısı 62 bin 388'e çıktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana havadan bombaladığı, karadan da pek çok noktasında ilerleyerek güneyle bağlantısını kestiği ve yardım girişlerine engel olduğu kuzeyde halk, yiyecek yemek ve içecek su bulmakta zorluk yaşıyor.

Ekmek, un, et, konserve ve sebzenin kıt ve bu sebeple de pahalı olduğu kuzeydeki bölgelerde yaşayan Filistinliler yabani otlardan yemek, gerektiğinde buğdaydan un yapıyor ve topladıkları odunlarla bunları pişiriyor. Bu durumda 6 kişilik bir aileyi doyurmak yaklaşık bir günlük mesai anlamına geliyor.

'KÖTÜNÜN DE KÖTÜSÜ DURUMDAYIZ'

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya sakinlerinden Ebu Ahmed Saliha da aile fertlerini doyurabilmek için mücadele edenlerden sadece birisi. Saliha'nın bir tas yemek için verdiği mücadele ebegümeci toplamakla başlıyır. Bu mesai daha sonra odun toplama ve saldırılar nedeniyle büyük kısmı yıkılan Cibaliya çarşısında un aramakla devam ediyor.

Savaş öncesiyle sonrasını kıyaslayan Saliha, "Kötünün de kötüsü bir durumdayız. Hayatı idame ettirmek için gerekli un, su, şeker ve konserve gibi en temel maddeleri bile bulamıyoruz, bulsak da bunlar astronomik rakamlara satılıyor" dedi.

Saliha, 4 aile arasında paylaştırdıkları 3 kilogramlık bir un poşetinin savaştan önce 2 dolara, bugünse 15 dolara satıldığına dikkati çekti.

YEME ALIŞKANLIKLARI DA DEĞİŞTİ

Eve gelerek topladığı ebegümeçlerini ayıklayan Saliha, daha sonra evdeki kadınların açtığı lavaş ekmeklerini pişirmeye koyuldu. Saliha, savaştan önce çok nadiren pişirilen bu yemeklerin, bugün yiyecek başka bir şey olmadığı için sofraların vazgeçilmezi haline geldiğini ifade etti.

Yine savaştan önce cuma günlerinin Gazze'deki Filistinliler için kutsal bir gün olduğunu ve o gün çalışmadıklarını kaydeden Saliha, artık cuma dahil her gün rızık peşinde koşmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

'3 GÜN BOYUNCA AĞZIMIZA TEK LOKMA KOYAMADIĞIMIZ OLUYOR'

Ebegümecini ve ekmeği pişirip ailesini sofranın başında toplamayı başaran Saliha, "Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresinde gıda sıkıntısı yaşandığı için bazen 3 gün boyunca ağzımıza tek lokma koymadığımız oluyor" dedi.

Su bulmakta da sıkıntı çektiklerini anlatan Saliha, "Bir litre suyu 6 kişi 2 günde içiyoruz" diye konuştu.

YERİNDEN EDİLENLERİN 1 MİLYONU KADIN

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin yayımladığı raporda, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun, kadın olduğu bildirildi.