İsrail Nasrallah'ın sağ kolunu öldürmüştü! Cenazede herkes aynı detaya takıldı

İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ın suikastla öldürdüğü sağ kolu Fuad Şükür, bugün Beyrut'ta defnedildi. Cenazeye binlerce insan katıldı. Nasrallah'ın törene video ile bağlanması dikkat çekti.

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah üst düzey komutanı Fuad Şükür için cenaze töreni düzenlendi. Başkent Beyrut'un güneyinde düzenlenen törene, Şükür'ün yakınları ve çok sayıda Hizbullah destekçileri katıldı. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, cenaze törenine video konferans aracılığıyla katıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, önceki gün yaptığı açıklamada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu. Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğu iddia edilmişti.

Şükür’ün ayrıca "8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği, 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürülmüştü.

İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı. Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.