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    • İsrail, katliama doymuyor! Hastane bahçesine 150 cenaze defnedildi

    İsrail, Filistin Kızılayına bağlı Nasır ve el-Emel Hastanelerini bir haftadır kuşatma altında tutuyor. Ölenler de hastane avlusuna gömülüyor...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İsrail, katliama doymuyor! Hastane bahçesine 150 cenaze defnedildi
    İsrail, Gazze, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını 114 gündür aralıksız sürdürüyor. Güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri tehcir ettiği bölgelere de operasyon düzenleyen İsrail ordusunun Refah’ın doğusundaki bir evi hedef alan hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail güçleri Filistin Kızılayına bağlı Nasır ve el-Emel Hastanelerini bir haftadır kuşatma altında tutuyor. Bu sebeple 150 cenaze, Nasır Hastanesinin avlusuna gömüldü.

    Morgda hâlen kimliği belirlenemeyen 30 kişinin naaşının olduğu ifade edildi. Ayrıca saldırılar sebebiyle sağlık personeli, yaralı ve hastalar ile buraya sığınan yaklaşık 7 bin kişinin ölümle burun buruna olduğu belirtildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailGazzeFilistin
    Haberler > Dünya > İsrail, katliama doymuyor! Hastane bahçesine 150 cenaze defnedildi
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