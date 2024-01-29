İsrail, katliama doymuyor! Hastane bahçesine 150 cenaze defnedildi

İsrail, Filistin Kızılayına bağlı Nasır ve el-Emel Hastanelerini bir haftadır kuşatma altında tutuyor. Ölenler de hastane avlusuna gömülüyor...

İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını 114 gündür aralıksız sürdürüyor. Güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri tehcir ettiği bölgelere de operasyon düzenleyen İsrail ordusunun Refah’ın doğusundaki bir evi hedef alan hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail güçleri Filistin Kızılayına bağlı Nasır ve el-Emel Hastanelerini bir haftadır kuşatma altında tutuyor. Bu sebeple 150 cenaze, Nasır Hastanesinin avlusuna gömüldü.

Morgda hâlen kimliği belirlenemeyen 30 kişinin naaşının olduğu ifade edildi. Ayrıca saldırılar sebebiyle sağlık personeli, yaralı ve hastalar ile buraya sığınan yaklaşık 7 bin kişinin ölümle burun buruna olduğu belirtildi.