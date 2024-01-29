Yahudiler Gazze'deki İsrail katliamına isyan etti: Soykırımı saklayamazsınız
İsrail’in Gazze’de katliam yapmasına tepki gösteren bir grup Yahudi aktivist, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenleyerek ateşkes çağrısında bulundu.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail polisi savaş karşıtı gruba müdahale ederek “Soykırımı saklayamazsınız” , “Elimizde kan var” pankartlarına el koydu, dört göstericiyi yaka paça gözaltına aldı.
Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek verenler tarafından düzenlenen gösteriler de ülke genelinde devam ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, protestoların faydası olmadığın savunarak esir yakınlarını Hamas’a çalışmakla suçladı. Gazze’ye saldırılarının devam edeceğini dile getiren Netanyahu “ Savaş, görev yerine getirilmeden son bulmayacak” dedi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi