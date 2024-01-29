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    • Yahudiler Gazze'deki İsrail katliamına isyan etti: Soykırımı saklayamazsınız

    İsrail’in Gazze’de katliam yapmasına tepki gösteren bir grup Yahudi aktivist, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenleyerek ateşkes çağrısında bulundu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yahudiler Gazze&#039;deki İsrail katliamına isyan etti: Soykırımı saklayamazsınız
    İsrail, Gazze, Yahudi, Eylem, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail polisi savaş karşıtı gruba müdahale ederek “Soykırımı saklayamazsınız” , “Elimizde kan var” pankartlarına el koydu, dört göstericiyi yaka paça gözaltına aldı.

     

    Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek verenler tarafından düzenlenen gösteriler de ülke genelinde devam ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, protestoların faydası olmadığın savunarak esir yakınlarını Hamas’a çalışmakla suçladı.  Gazze’ye saldırılarının devam edeceğini dile getiren Netanyahu “ Savaş, görev yerine getirilmeden son bulmayacak” dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailGazzeYahudiEylemFilistin
    Haberler > Dünya > Yahudiler Gazze'deki İsrail katliamına isyan etti: Soykırımı saklayamazsınız
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