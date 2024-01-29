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    • İsrail Gazze'de mülteci kamplarını vurdu! En az 34 Filistinli hayatını kaybetti

    Soykırım yaptığı Uluslararası Adalet Divanı tarafından belgelenen İsrail Gazze'de katliamı sürdürüyor. İsrail, Gazze'de Nuseyrat ve Şatı Mülteci Kamplarını vurdu. Acımasız saldırılarda en az 34 Filistinli hayatını kaybetti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail Gazze&#039;de mülteci kamplarını vurdu! En az 34 Filistinli hayatını kaybetti
    İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Soykırım yaptığı Uluslararası Adalet Divanı tarafından belgelenen İsrail Gazze'de katliamı sürdürüyor. İsrail, Gazze'de Nuseyrat ve Şatı Mülteci Kamplarını vurdu. Acımasız saldırılarda en az 34 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu tahmin ediliyor.

    İSRAİL MÜLTECİ KAMPLARINI VURDU

    İsrail'in, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırı düzenlediği öğrenildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında 10 kişinin öldüğünü bildirdi.

    Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve yönelik saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirdi.

    Ayrıca Sevariha bölgesinde eve düzenlenen hava saldırıda da 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonucu yıkılan evin enkazı altında kalanlar olduğu aktarıldı.

    Toplamda ise en az 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda çok sayıda da yaralının olduğu tahmin ediliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > İsrail Gazze'de mülteci kamplarını vurdu! En az 34 Filistinli hayatını kaybetti
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