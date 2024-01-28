Hamas Mossad ile ateşkes ve esir takası için masaya oturuyor

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımda ateşkes için kritik görüşme! Hamas, Mossad ile masaya oturuyor. Mossad'ın Başkanı David Barnea Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmeleri için Fransa'ya gitti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne katliam saldırıları 4 ayı buldu. İsrial, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın-çocuk ayırt etmeden binlerce Filistinliyi katletti. Yüzlerce Filistinli, gıda, ilaç ve temizlik maddelerine ulaşamadığı için yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bölgeye acil insani yardım çağrıları hızla artarken, taraflar ateşkes ve esir takası için bir kez daha masaya oturuyor.

MOSSAD BAŞKANI HAMAS İLE MASAYA OTURUYOR

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Hamas ile görüşmek üzere Paris'e gitti. Sky News Arapça kanalının haberine göre, Barnea'nın başkanlığını yaptığı İsrail heyeti, ABD'li, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle ateşkes ve esir takası anlaşması üzerine görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün Paris'e vardı.

Mossad Başkanı Barnea'nın bu akşam saatlerinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün yanı sıra Mısırlı ve Katarlı yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

ABD basınında 25 Ocak'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü Burns'ü, Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşmasına ilişkin görüşme yapmaya göndereceği ileri sürülmüştü.