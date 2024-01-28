Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Hamas Mossad ile ateşkes ve esir takası için masaya oturuyor

    İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımda ateşkes için kritik görüşme! Hamas, Mossad ile masaya oturuyor. Mossad'ın Başkanı David Barnea Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmeleri için Fransa'ya gitti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Hamas Mossad ile ateşkes ve esir takası için masaya oturuyor
    Gazze, İsrail, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne katliam saldırıları 4 ayı buldu. İsrial, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın-çocuk ayırt etmeden binlerce Filistinliyi katletti. Yüzlerce Filistinli, gıda, ilaç ve temizlik maddelerine ulaşamadığı için yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bölgeye acil insani yardım çağrıları hızla artarken, taraflar ateşkes ve esir takası için bir kez daha masaya oturuyor.

    MOSSAD BAŞKANI HAMAS İLE MASAYA OTURUYOR

    İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Hamas ile görüşmek üzere Paris'e gitti. Sky News Arapça kanalının haberine göre, Barnea'nın başkanlığını yaptığı İsrail heyeti, ABD'li, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle ateşkes ve esir takası anlaşması üzerine görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün Paris'e vardı.

    Mossad Başkanı Barnea'nın bu akşam saatlerinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün yanı sıra Mısırlı ve Katarlı yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.

    ABD basınında 25 Ocak'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü Burns'ü, Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşmasına ilişkin görüşme yapmaya göndereceği ileri sürülmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Gazzeİsrail
    Haberler > Dünya > Hamas Mossad ile ateşkes ve esir takası için masaya oturuyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    ABD medyası İsrail ile Hamas arasındaki yeni ateşkes planını duyurdu! İlk etap 6 hafta sürecek - DünyaYeni ateşkes mi geliyor?Ürdün'de ABD üssü vuruldu! 3 asker öldü, en az 30 asker yaralandı - DünyaABD üssü vuruldu! 7 Ekim'den bu yana ilk ölümABD İsrail'i soykırım davasından aklamaya çalıştı: 'Gazze'de hiçbir masum öldürülmedi' - DünyaABD İsrail'i soykırım davasından aklamaya çalıştıHakan Fidan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü - DünyaHakan Fidan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüKosova, Sırp para birimi dinarın kullanımını yasaklıyor - DünyaKosova'dan Sırpları kızdıracak yasakFilistin, İsrail'in Han Yunus'taki yarım milyon insanı göçe zorladığını açıkladı - DünyaYarım milyon Gazzeliyi güvenli bölgeden çıkarıyorlarTayland'da 30 katlı binadan atlayan paraşütçü yere çakıldı - DünyaEn büyük tutkusu sonu olduDünyanın en büyük yolcu gemisi ilk yolculuğuna çıkıyor - DünyaDünyanın en büyüğü denizlere açılıyorBrezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem - DünyaBrezilya'da 6,5 büyüklüğünde depremİran 3 uyduyu ilk kez 'aynı anda' uzaya fırlattı - Dünyaİlki başardılar, tek seferde 3 uydu gönderdiler
    Sonraki Haber Yükleniyor...