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İsrail ordusu Han Yunus'ta sivilleri vurdu! Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırı

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İsrail ordusu Han Yunus&#039;ta sivilleri vurdu! Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırı

Dünya Haberleri

Filistin'de katliam yapan İsrail ordusu, Han Yunus'taki sivilleri hedef aldı. İsrail askerleri Filistinlilerin yaşadığı çadırlara saldırı düzenledi. Bölgede çok sayıda ölü ve yaralının olduğu açıklandı.

İsrail'in Han Yunus şehrinin merkezindeki Abu Hamid kavşağında toplanan sivilleri hedef alan hava saldırısı sonucu 7 Filistinlinin öldüğü açıkladı. İsrail'in saldırısında çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu Han Yunus'ta sivilleri vurdu! Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırı - 1. Resim

ÇADIRLARI DA HEDEF ALDILAR

İsrail ordusu, sivilleri vurduğu bölgede bulunan çadırları da hedef aldı. İsrailli askerler sivillerin sığındığı çadırlara saldırı düzenledi.

Hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişi Han Yunus’ta yer alan Nasır Hastanesi’ne getirildi.

İsrail ordusu Han Yunus'ta sivilleri vurdu! Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırı - 1. Resim

KASSAM TUGAYLARI İSRAİLLİ ASKERLERİ DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür aralıksız devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesi başta olmak üzere İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladığını duyurdu.

Düzenleyen:  - Dünya
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