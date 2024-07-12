İsrail ordusu Han Yunus'ta sivilleri vurdu! Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 12 Temmuz 2024 00:14 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 00:27 - Güncelleme:

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Filistin'de katliam yapan İsrail ordusu, Han Yunus'taki sivilleri hedef aldı. İsrail askerleri Filistinlilerin yaşadığı çadırlara saldırı düzenledi. Bölgede çok sayıda ölü ve yaralının olduğu açıklandı.