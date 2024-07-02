Gazze ve Han Yunus'ta son durum... Netanyahu: Silmiyye'nin bırakılması büyük bir hata

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana şiddetli saldırı düzenlediği Gazze Şeridi’nden haberler gelmeye devam ediyor. Saldırıların 270. gününde binlerce Filistinli Han Yunus'u terk etmeye başladı. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin İsrail hapishanesinden serbest bırakılmasını "ciddi bir hata" olarak değerlendirdi. İşte Gazze ve Han Yunus'tan son dakika gelişmeleri...

02.07.2024 10:20

EN AZ 9 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 270. gününde de sürdürdü. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayıtını kaybetti, 30 Filistinli de yaralandı.

Han Yunus kentinde İsrail ordusunun, El-Fehari ve Kizan Raşvan bölgeleri ile El-Menara Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda birçok Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Nusayrat Kampı'nın kuzeyinde Filistinli "Ebu Celale" ailesine ait evin vurulması sonucu da çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki El-Cela Caddesi'nde İsrail ordusunun hedef almasının ardından bir binada çıkan yangın halk tarafından söndürüldü.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusunda bulunan Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini hedef almayı sürdürdü.

Şucaiyye Mahallesi'nde hava saldırılarının yanı sıra 6 gündür kara saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Filistinlilere ait bazı evleri de kuşattı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısı yapmasının ardından, Emel Hastanesi'ne çok sayıda yaralı getirildiği kaydedildi.

02.07.2024 06:00

HAN YUNUS KENTİNDEKİ GAZZE-AVRUPA HASTANESİ BOŞALTILIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresinde yaşayan Filistinlilerden evlerini derhal tahliye edilmesini istedi. İsrail ordusunun açıklamasının ardından, bölgedeki bazı Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalarıyla evlerini terk etti.

02.07.2024 05:30

NETANYAHU: CİDDİ BİR HATA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin İsrail hapishanesinden serbest bırakılmasını değerlendirdi. "Ciddi bir hata" ifadelerini kullanan Netanyahu karardan kendisinin haberi olmadığını öne sürdü.

Netanyahu, “Şifa Hastanesi müdürünün serbest bırakılması büyük bir hata ve ahlaki bir başarısızlıktır. Rehinelerimizin öldürüldüğü ve tutulduğu yerin müdürünün yeri hapishanedir.” diye konuştu.

Öte yandan, İsrail Channel 13 kanalı, Netanyahu'nun serbest bırakma konusunda daha önceden bilgilendirildiğini hatta kabine toplantısı sırasında bu konu ile ilgili soru sorduğunu aktardı.

02.07.2024 05:00

İSRAİL SALDIRILARINDA GAZZE'DE ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Görgü tanıklarından ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinlilerin toplandığı alana insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Gazze'nin Cela Caddesi'nde toplanmış Filistinlilerin hedef alınması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusunda önceki saldırılarda geniş ölçüde yıkılmış olan Şucaiyye Mahallesi kara ve havadan bombalanmaya devam ederken, topçu birlikleri de Tuffah ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nın kuzeyinde kalan bölgeye top atışı gerçekleştirildi, bir Filistinli öldü, 2'si yaralandı.

02.07.2024 04:00

BM: ENDİŞE VERİCİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail’in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus’ta binlerce kişiye “bölgenin boşaltılması” çağrısı yapmasından son derece endişe duyulduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Binlerce kişinin Han Yunus’tan tahliye edilmesinin istenmesinden son derece endişe duyuyoruz. Bu, muhtemelen büyük kitlesel yerinden edilme, acılar ve aile ayrılıklarına yol açacak.” ifadelerine yer verildi.

Bu durumun, nüfusun gıda, su, barınak ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda ciddi eksikliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştiği vurgulandı.

02.07.2024 00:30

HİZBULLAH: İSRAİL'İN KUZEYİNDEKİ ASKERİ TESİSLERİ VE BİNALARI HEDEF ALDIK

Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensuplarının İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim biriminde İsrail askerleri tarafından kullanılan bir binayı "uygun silahlarla" hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Mayan Baruch bölgesinin top mermileriyle hedef alınarak doğrudan vurulduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Doviv ve Ramot Naftali yerleşim yerlerinde de İsrail askerlerinin kullandığı iki binanın uygun silahlarla hedef alınarak doğrudan vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'a ait ve İsrail işgali altındaki Kefr Şuba tepelerindeki Es-Summaka mevkiinin de top mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.

Yer: Gazze