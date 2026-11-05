Celtic-Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa'da ilk üç karşılaşmasını yenilgisiz tamamlayan siyah beyazlılar, İskoçya deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın 7 puanla ilk 8 takım arasında yer aldığı organizasyonda Celtic karşılaşmasının yayın kanalı, başlangıç saati ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Celtic ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Marsilya ve Hoffenheim galibiyetlerinin ardından Crystal Palace ile berabere kalan siyah beyazlılar, Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Celtic ise ilk üç maçından puan çıkaramamasının ardından sahasında ilk galibiyetini arıyor. Glasgow'da oynanacak mücadele öncesinde Orkun Kökçü'nün sakatlık durumu, karşılaşmanın hakem kadrosu ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor.

CELTİC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic-Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında oynanacak mücadeleye İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek.

Celtic-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş Avrupa Ligi yayın bilgileri

CELTİC-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Celtic-Beşiktaş karşılaşması, TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftasında ise Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü karşılaşmasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, topladığı 7 puanla dördüncü haftaya 8. sırada girdi.

Celtic-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş Avrupa Ligi yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş'ın Celtic ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turları dahil oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazanırken yalnızca bir kez mağlup oldu. Avrupa Ligi'nin lig aşamasında ise henüz yenilgi yaşamayan siyah beyazlılar, Celtic deplasmanında ilk 8 sıradaki yerini korumaya çalışacak. Beşiktaş'ın Avrupa kupaları tarihindeki 268. karşılaşması olacak mücadele, TRT 1'in şifresiz yayınıyla televizyon üzerinden takip edilebilecek.

Celtic-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş Avrupa Ligi yayın bilgileri

CELTİC-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Celtic: Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Nygren, Hassan, Duran, Hogh.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Poku, Olaitan, Cerny, Trossard, Hyeongyu Oh.

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