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Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı: Orkun Kökçü sorusu cevap buldu

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Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlık nedeniyle son 4 maçta forma giymeyen Orkun Kökçü kadroda yer aldı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sakatlığı iyileşen kaptan Orkun Kökçü ve Kasımpaşa maçında hastalığı nedeniyle yer almayan Ernest Poku, Celtic maçı için İskoçya kafilesine dahil edildi. Sakatlıkalrı süren Fabio Miretti ve kırmızı kart cezalısı Ümit Akdağ ise kadroda yer almadı.

Fabio Miretti
Başlık ResmiFabio Miretti

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."

Dusan Vlahovic
Başlık ResmiDusan Vlahovic

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı evinde 4-1, Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, Crystal Palace ile Dolmabahçe'de 2-2 berabere kaldı.

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