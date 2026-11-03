Leandro Trossard'dan Orkun Kökçü itirafı: Arsenal'den 2 yıldızı saydı

Beşiktaş'ın Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'den 18 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Leandro Trossard, eski takım arkadaşları Martin Odegaard ya da Bukayo Saka ile birlikte kaptanı Orkun Kökçü'nün kalitesine vurgu yaptı.

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Siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusu Leandro Trossard'a, "Arsenal'e hangi Beşiktaşlı futbolcuyu almak isterdin, şampiyon Arsenal'den hangi futbolcuyu Beşiktaş'a alırdın?" sorusu yöneltildi.

ORKUN'A ÖVGÜ

TRT Spor'a röportaj veren 31 yaşındaki Norveçli orta saha, "Buradan Arsenal'e Orkun'u (Kökçü) götürürdüm. Arsenal'de çok fazla iyi oyuncu var ama Martin Odegaard ya da Bukayo Saka'yı isterdim" cevabını verdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı - Leandro Trossard

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi Elemeleri'nde toplam 13 maçta Beşiktaş forması giyen Trossard, sahada kaldığı 1014 dakikada 2 gol ve 1 asistlik skoer katkısı sağladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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