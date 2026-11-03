Beşiktaş'ta Italiano paradoksu: Rakamlar şaşırttı

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, Beşiktaş’ın havasını değiştirse de lig özelinde 10 haftalık performansta sezon sonunu göremeyen Valerien Ismael ile aynı, van Bronckhorst’un ise gerisinde kaldı.

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Şampiyonluk hayallerinin kurulduğu Beşiktaş son maçında Kasımpaşa karşısında ummadığı bir beraberlik aldı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun camiada oluşturduğu hava çok farklıydı ancak rakamlara bakıldığında ciddi bir çelişki dikkati çekti. İtalyan teknik adam kısa sürede camianın büyük sevgisini ve güvenini kazanırken ligdeki performansına bakıldığında son 10 sezon içindeki teknik adamlar sıralamasında şaşırtan sonuçlar vardı. İtaliano 10 maçta 19 puan toplarken sezon sonunu göremeyen Valerien Ismael ile aynı, Giovanni van Bronckhorst’un ise gerisinde kaldı.

İKİ ŞAMPİYONLUK VAR

Son 10 sezona bakıldığında zirvede 24 puanla Şenol Güneş yer aldı. En kötü dönem ise 15 puanın toplandığı Abdullah Avcı zamanıydı. Ve bu 10 yıllık zaman diliminde siyah beyazlılar 2 şampiyonluk gördü. Bunlar da 10 haftalık dilimde 24 puanın toplandığı Şenol Güneş dönemi ile sezon başında 16 puanın alındığı 2020-21 sezonunda Sergen Yalçın dönemleriydi. İtaliano için ligdeki durum o kadar iyi görünmese de Avrupa’da durum farklı. Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasında 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti ve gruptan çıkma konusunda önemli mesafe aldı.

Vincenzo Italiano

Sezon Teknik direktör G-B-M P.

2016-17 Şenol Güneş 7-3-0 24

2017-18 Şenol Güneş 5-3-2 18

2018-19 Şenol Güneş 5-3-2 18

2019-20 Abdullah Avcı 4-3-3 15

2020-21 Sergen Yalçın 5-1-3 16

2021-22 Sergen Yalçın 6-2-2 20

2022-23 Valerien Ismael 5-4-1 19

2023-24 Ş. Güneş / B. Yılmaz 6-1-3 19

2024-25 G. van Bronckhorst 6-2-1 20

2025-26 Solskjaer / S. Yalçın 5-2-3 17

2026-27 Vincenzo İtaliano 6-1-3 19

KAPTANSIZ UÇAMIYOR

Kara Kartal adına Orkun Kökçü’nün varlığının ne kadar önemli olduğu bu süreçte çok net anlaşıldı. Beşiktaş, orta sahadaki kilit ismin yokluğunda son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Siyah beyazlı takım, Orkun Kökçü’nün yedek soyunduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Kauno Zalgiris rövanş maçında da sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı. Orkun’un yokluğu Beşiktaş’ın hücum gücünü de ciddi şekilde zayıflattı.

Orkun Kökçü

KALE DE DÜŞTÜ

Yeni sezona UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de oynadığı ilk 6 maçta kalesini gole kapatarak başlayan Beşiktaş, son 10 karşılaşmada bunu 2 kez başardı. Vincenzo İtaliano yönetiminde hücumda sorunu olmayan Kartal,

son dönemde savunmada ciddi sıkıntılar çekti.

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