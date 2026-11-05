Van Dijk'tan Fenerbahçe itirafı: Hollandalı açıkça kabul etti

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyete ilişkin açıklamada bulundu. Yenilgiden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten tecrübeli savunmacı, sarı lacivertli ekibin galibiyeti hak ettiğini kaydetti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da karşılaşmanın yankıları sürüyor. İngiliz ekibinin kaptanı Virgil van Dijk, alınan sonucun ardından takımın yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Herkesin üzgün olduğunu ve bu üzüntünün haklı nedenleri bulunduğunu ifade eden Hollandalı yıldız, bu şekilde mağlup olmamaları gerektiğini ancak Fenerbahçe'nin de galibiyetteki başarısının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

"FENERBAHÇE'NİN DE PAYI VAR"

İstanbul'daki yenilginin ardından yaşanan hayal kırıklığını dile getiren Hollandalı savunmacı, "Herkes hayal kırıklığına uğradı, bunun için de nedenleri var. Hayal kırıklığına uğramaları normal. Bu şekilde yenilemeyiz ama yenildik bunda Fenerbahçe'nin de payı var." dedi.

Virgil van Dijk,

"KİMSE BU ŞEKİLDE KAYBETMEK İSTEMEZ"

Takım olarak zaman zaman iyi, zaman zaman ise kötü dönemler geçirebileceklerini belirten Dijk, Arsenal maçının ardından yaptığı değerlendirmeleri hatırlatarak "Arsenal maçından sonra da belirttiğim gibi, bir takım olarak hem iyi anlar hem de iyi olmayan anlar yaşayacağız. Bu, aramızdaki bağı daha da güçlendirecek ve bize sadece fayda sağlayacaktır. Kimse maç kaybetmek istemez, özellikle de bizim kaybettiğimiz şekilde. Ama bu durum gelecekte bize yardımcı olacaktır. Kaybetmeyi kabul etmemeliyiz, özellikle de bu şekilde." ifadelerini kullandı.

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