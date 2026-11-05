Beşiktaş'ın Celtic maçı 11'i açıklandı: Italiano'dan Orkun Kökçü kararı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'in konuğu oluyor. Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasında mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla 8. sırada yer alıyor. İskoçya'nın güçlü kulüplerinden Celtic'in ise UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. Üç maçını da kaybeden Celtic, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta bulunuyor. Müsabaka öncesinde siyah beyazlıların 11'i netleşti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Martin O'Neill yönetimindeki Celtic ile deplasmanda karşılaşıyor. Glasgow'da yer alan Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek.

İLK 11'LER

Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, James Forrest, Nygren, Tounekti, Hogh

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Poku, Olaitan, Cerny, Trossard, Hyeongyu Oh.

ORKUN KÖKÇÜ YEDEK BAŞLIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan Orkun Kökçü, Celtic maçının kadrosunda yer aldı. Sakatlığını atlatarak İskoçya'ya giden Orkun Kökçü, karşılaşmada yedek kadroda bulunuyor.

AVRUPA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Bu sezon Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Son maçında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu süreçte 17 kez gol sevinci yaşarken, 6 defa da topu kendi ağlarında gördü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala