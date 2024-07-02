İsrail'in kara operasyonu tehdidi Filistinlileri Han Yunus'tan göçe zorladı

Katliamcı İsrail ordusunun Filistinlilere yaptığı kara operasyonu uyarısının ardından Han Yunus'ta göç başladı. Gece yarısı yerlerinden olan Filistinliler, güvenlikleri için Refah'a ilerlemeye başladı. İsrail'in soykırımı politikası sivilleri bir kez daha yerlerinden etti.

Gazze ve Han Yunus'ta son durum... Netanyahu: Silmiyye'nin bırakılması büyük bir hata

Gazze ve Han Yunus'ta son durum... Netanyahu: Silmiyye'nin bırakılması büyük bir hata

İsrail ordusu, Netanyahu'nun emriyle Filistin topraklarında başlattığı soykırıma devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana acımasızca sivilleri katleden İsrail askerleri, Han Yunus'ta yaşayan Filistinlilere kara operasyonu için uyarı yapmıştı. Siviller gece yarısı bir kez daha göçe başladı.

İSRAİL'DEN KARA OPERASYONU UYARISI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bomba yağdıran İsrail yeni katliama hazırlanıyor. İsrail güçleri, Han Yunus kentinin doğusunun "derhal boşaltılmasını" istedi.

İsrail tarafından yapılan açıklamada Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Güvenliğiniz için derhal insani bölgeye tahliye edilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

YARALILAR NASIL HASTANESİNE NAKLEDİLDİ

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana şiddetli saldırı düzenlediği Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları, İsrail’in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.

Sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesi'nden tahliye edilen hasta ve yaralıların kent merkezindeki Nasır Hastanesi’ne nakledildiğini ifade etti.

Kaynaklar, hastanenin veya çevresinin bombalanması durumunda zarar görecekleri endişesiyle ekiplerin "hastanedeki tıbbi alet ve cihazları da tahliye etmeye başladığını" bildirdi.

HAN YUNUS'TA GECE YARISI GÖÇ BAŞLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti. Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor. Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.