İsrail'in Muhammed Ebu Silmiyye'yi serbest bırakması hükümeti karıştırdı! İstifa istendi Netanyahu harekete geçti

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2024 16:43 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme:

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İsrail'in 7 ay sonra serbest bıraktığı rehinelerden birinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye olması ortalığı karıştırdı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Shin Bet direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını istedi. Hükümetteki sıcak gelişmelerin ardından Netanyahu'nun konuyla ilgili soruşturma talimatı verdiği öne sürüldü.