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İsrail'in Muhammed Ebu Silmiyye'yi serbest bırakması hükümeti karıştırdı! İstifa istendi Netanyahu harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;in Muhammed Ebu Silmiyye&#039;yi serbest bırakması hükümeti karıştırdı! İstifa istendi Netanyahu harekete geçti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in 7 ay sonra serbest bıraktığı rehinelerden birinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye olması ortalığı karıştırdı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Shin Bet direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını istedi. Hükümetteki sıcak gelişmelerin ardından Netanyahu'nun konuyla ilgili soruşturma talimatı verdiği öne sürüldü.

İsrail yönetimindeki kriz her geçen gün büyümeye devam ediyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze'deki Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

İsrail'in Muhammed Ebu Silmiyye'yi serbest bırakması hükümeti karıştırdı! İstifa istendi Netanyahu harekete geçti - 1. Resim

SİLMİYYE DAHİL 50 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Netanyahu'nun emriyle 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılara başlayan İsrail ordusu, 27 Ekim'de kara işgaline geçmişti. İsrailli askerlerin alıkoyduğu 50 Filistinli serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan isimlerden biri de Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye.

İsrail'in Muhammed Ebu Silmiyye'yi serbest bırakması hükümeti karıştırdı! İstifa istendi Netanyahu harekete geçti - 2. Resim

İSRAİL DE HÜKÜMET KARIŞTI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, hükümetin rehineleri serbest bırakmasına karşı çıkarken bir ismi özellikle hedef gösterdi.

Ben Gvir, Şifa Hastanesi müdürünün de aralarında bulunduğu 55 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasının ardından Shin Bet direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını talep etti.

İsrail'in Muhammed Ebu Silmiyye'yi serbest bırakması hükümeti karıştırdı! İstifa istendi Netanyahu harekete geçti - 3. Resim

NETANYAHU HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Ben Gvir, Şifa Hastanesi'nin yöneticisi Muhammed Ebu Silmiyye'nin  serbest bırakılmasını 'pervasızlık' olarak nitelendirdi.

Başbakan, Savunma Bakanı ve Shin Bet'in kabinenin pozisyonlarıyla çelişen politikalar yürütmeyi durdurması gerektiğini söyleyen Ben Gvir, Bar'ın kovulmasını istedi.

Times of Israel, Netanyahu'nun konuyla ilgili soruşturma talimatı verdiğini öne sürerken, eleştirilere cevap veren Shin Bet, İsrail hapishanelerinde yer olmaması nedeniyle mahkumları Gazze Şeridi'ne geri göndermek zorunda kaldıklarını vurguladı.

İsrail'in Muhammed Ebu Silmiyye'yi serbest bırakması hükümeti karıştırdı! İstifa istendi Netanyahu harekete geçti - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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