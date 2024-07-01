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İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, Gazze&#039;de bir gazeteciyi daha öldürdü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Şems Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci Muhammed Mahmud Ebu Şeria'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Öldürülen gazetecilerin sayısı 153'e yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Şems Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci Muhammed Mahmud Ebu Şeria'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 153'e yükseldiği bildirildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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