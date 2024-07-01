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İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Nur Şems kampına baskın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Filistin, Zulüm, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar, Temmuz ayının ilk gününde de Batı Şeria'ya baskınlarını sürdürdü. Tulkarem kentindeki bölgede devriye gezen İsrail emniyet güçleri, Nur Şems kampına baskın düzenledi.

İsrailli askerler, zırhlı araçlarla Filistin topraklarına zulüm saçmaya devam ediyor. Kamplarda yaşayan sivilleri hedef alan İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki aksiyonları görüntülendi.

İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Nur Şems kampına baskın - 1. Resim

NUR ŞEMS KAMPINA BASKIN

İsrail askeri araçları, 1 Temmuz 2024'te Batı Şeria'nın Tulkarem kentindeki bölgedeki sokak ve caddelerde devriye geziyor. 

İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Nur Şems kampına baskın - 2. Resim

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tulkerem kenti yakınlarında bulunan Nur Şems kampına baskınlarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Nur Şems kampına baskın - 3. Resim

Sivillere saldıran İsraillilerin görüntüleri dünya basınında gündem oldu.

İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Nur Şems kampına baskın - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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