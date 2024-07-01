İsrail yolcu uçağı Antalya'ya acil iniş yaptı! Yakıt verilmedi yalanı böyle ortaya çıktı: Kaptan prosedürü beklemedi

Polonya'dan İsrail'e giden İsrail merkezli El Al Havayolu'na ait uçağı Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Diplomatik kaynaklardan konu ile ilgili açıklama geldi: İnsani düşüncelerle uçağa yakıt sağlanacaktı ama ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla gitmeye karar verdi...

İsrail merkezli El Al Havayolu'na ait bir uçak hastalanan yolcu nedeniyle Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayolu'na ait bir uçağın, acil durum nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapması hakkında bilgi paylaştı.

"KAPTAN KENDİ RIZASI İLE AYRILMAYA KARAR VERDİ"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani düşüncelerle uçağa yakıt sağlanacağı ama ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptanın kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdiği bildirildi.

"HASTAYI BIRAKTI, GİTTİ"

Öte yandan İsrail medyasındaki bazı haberlerde, "hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği" yönünde iddialar ortaya atıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, "İsrail uçağı, içerisindeki acil hastadan dolayı Antalya Havalimanı'na iniş yapıyor. Sonra da yolcusunu bırakıyor ve kendi planlamasına devam ediyor. Yakıt gibi meseleler, ticari meseleler. Bizim işimiz değil. Kimse uçağa el koyamaz. Bir bilgi yanlışlığı var. Uçak acil hasta olması sebebiyle iniş yaptı. Sonra kendi rotasına devam etti. En yakın havalimanı Rodos'a gitti." bilgisini verdi.

"KİMİN NASIL DAVRANACAĞI ANLAŞMALARDA BELLİ"

Seyitoğlu, İsrail Büyükelçiliğinin olaya müdahale ettiği ve yolcuların uçaktan indirilmediği iddialarının da doğru olmadığını kaydetti. Bu tür konuların anlaşmalar çerçevesinde belirlendiğine dikkati çeken Seyitoğlu, şunları aktardı: "Büyükelçilerle ilgili bir durum yok. Kimin nereden yakıt alacağı, nerede nasıl davranacağı, anlaşmalar belli. Binlerce uçak geliyor, bazıları Rusya'dan geliyor. Uçağa buradan yakıt almıyor kendi şirketinden yakıt verdirtiyor. Ticari bir iş. Bizimle ilgili değil. Ama öyle bir şey yok. Acil iniş sebebi yakıt değil. Hastayı indirmek için iniş yapıyor. Uçak hastayı bıraktıktan sonra kalktı. Hastaya acil müdahale yapılmak üzere gerekli sağlık ekipleri devreye girdi, tedavisi yapılıyor."