Filistinli mahkumu canlı kalkan olarak kullanan İsrail'e tepki! "Tam teşekküllü bir savaş suçu"

İsrail askerleri, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenledi ve 3 genci silahla yaraladı. Askerler, bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı ve ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel oldu.

"İSRAİL YARGILANSIN" ÇAĞRISI

Konuya değinen Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları sırasında Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullanmasını 'tam teşekküllü bir savaş suçu' olarak değerlendirdi ve İsrail’in yargılanması çağrısında bulundu.

Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "Nazi işgal ordusunun Gazze Şeridi'ndeki operasyonları sırasında Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullanması tam teşekküllü bir savaş suçudur" dedi.

'CANLI KALKAN' SUÇU DA EKLENDİ

Bunun tüm savaş yasalarının ve mahkumların haklarının açık bir ihlali olduğunu ve tüm uluslararası sözleşmelerin, kanunların ve anlaşmaların göz ardı edilmesi anlamına geldiğini söyleyen Rişk, Filistinli tutukluların ve esirlerin maruz bırakıldıkları açlık, aşağılama ve taciz de dahil olmak üzere her türlü ihlali içeren listeye canlı kalkan suçunun da eklendiğini vurguladı.

Bu ihlallerin aynı zamanda 'kasıtlı tıbbi ihmal, yiyecek ve ilaçtan yoksun bırakma, uzuvların kırılması, yavaş öldürme ve sahada infazları' da içerdiğine dikkati çeken Rişk, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesini "işgal liderlerinin yargılandığı savaş suçları dosyasına canlı kalkan suçunu da eklemeye" çağırdı.