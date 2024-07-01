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İsrail ordusunda büyük kriz! Savunma Bakanı Gallant "acil" destek istedi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail ordusunda büyük kriz! Savunma Bakanı Gallant &quot;acil&quot; destek istedi
İsrail, Askerlik, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, Lübnan ve Gazze'den gelen saldırılarla köşeye sıkıştı. Asker sıkıntısı yaşayan İsrail Savunma Bakanı Gallant "acil" diyerek 10 bin asker desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

İsrail, bir yandan Gazze'den diğer yandan Lübnan'dan gerçekleştirilen üst üste saldırılarla büyük darbe aldı. Gazze'de onlarca askerini kaybeden İsrail'den bugün "acil" çağrısıyla 10 bin ek asker desteği istendi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Meclis Güvenlik Komitesinde konuştu. İsrail ordu radyosunun haberine göre Gallant, "Acilen 10 bin ek askere ihtiyacımız var." dedi. Gallant söz konusu ihtiyacın karşılanması için askerlik karşıtı olan Ultra Ortodoks Yahudileri (Harediler) işaret etti. Gallant "4 bin 800 Ultra Ortodoks Yahudiyi (Harediler) askere alabiliriz." dedi.

İSRAİL ORDUSU EMEKLİYE AYRILIYOR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre ise onlarca asker emekli olmak istiyor. Ordunun Hamas'la yaşadığı çatışmalardaki başarısızlıklara işaret edilen haberde, emekli olmak isteyen İsrailli subay sayısında önemli bir artış var.

İsrail ordusunda her yıl ortalama 100 ila 120 yüzbaşı ve binbaşı emekli olurken İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bu rütbelere sahip 900'e yakın görevlinin sözleşmelerini feshetme talebinde bulunduğu aktarıldı.

İSRAİLLİ BAKANDAN BATI ŞERİA'DA TOPRAK GASBETME TEHDİT

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeleri tehdit etti. Smotrich, her ülkeye karşılık Batı Şeria'da bir bölgeyi işgal edeceklerini söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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