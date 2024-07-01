Gazze'de yeni katliam hazırlığı! İsrail'den Han Yunus'u "derhal boşaltın" tehdidi

İsrail Gazze'de yeni katliama hazırlanıyor! Aylardır Filistinlilerin üzerine bomba yağdıran İsrail, "Han Yunus'u derhal boşaltın" diyerek tehdit eden bir açıklamaya imza attı.

İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bomba yağdıran İsrail yeni katliama hazırlanıyor. İsrail güçleri, Han Yunus kentinin doğusunun "derhal boşaltılmasını" istedi.

DERHAL BÖLGEYİ TERK EDİN TEHDİDİ

İsrail tarafından yapılan açıklamada Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Güvenliğiniz için derhal insani bölgeye tahliye edilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE GİDECEK YER YOK!

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Filistinlilerin hangi "insani bölgeye" tahliye edilmesi gerektiğini belirtmedi. İsrail, çatışmaların başında güvenli alan olarak duyurduğu ve 2 milyon sivilin sığındığı Refah kentine de saldırı başlatmıştı.

KATLAİM SALDIRISINA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

İsrail’in bu tür tahliye emirleri yayınlanmasının ardından söz konusu bölgelere saldırı başlatması bekleniyor.