İsrail Refah'ta sivillerin evlerini bombaladı, ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail'in topyekün abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız olarak devam ediyor. İşgal güçlerinin hedefi ise yine siviller oldu. Savaş uçakları Refah'ın farklı yerlerinde 4 evi bombaladı. Filistin resmi ajansı WAFA, ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu, işte bölgede son durum...
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar sürüyor. İsrail ordusu, bütün dünyanın tepkisine rağmen Filistinlilerin sığındığı Refah’ı bombalamaya devam ediyor.
EVLERİ BOMBALADILAR, ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın farklı yerlerinde 4 eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ise İlin el-Asamine adlı kız çocuğu hayatını kaybetti.
EL-EMEL HASTANESİ'Nİ TOPRAK BARİYERLERLE KAPATTILAR
Öte yandan İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.
Dün de Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi'nin yakınında Farra ailesine ait bir ev bombalanmıştı. Saldırı sonrası evde alevlere teslim olmuştu.
GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 32 BİNİ AŞTI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 414'e, yaralı sayısının da 74 bin 787'ye ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı