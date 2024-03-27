İsrail Refah'ta sivillerin evlerini bombaladı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Mart 2024 05:44 - Güncelleme: 27 Mart 2024 05:54 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail'in topyekün abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız olarak devam ediyor. İşgal güçlerinin hedefi ise yine siviller oldu. Savaş uçakları Refah'ın farklı yerlerinde 4 evi bombaladı. Filistin resmi ajansı WAFA, ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu, işte bölgede son durum...